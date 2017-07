NOVI TRENER DONOSI NOVO OZRAČJE: ‘Želim da igrači uživaju u nogometu, da se smiju, da dominiraju’

Dan nakon što je naslijedio smijenjenog Ivajla Peteva na klupi Dinama Mario Cvitanović je na konferenciji za novinare najavio početak hrvatskog prvenstva i subotnji dvoboj protiv Istre 1961 na Maksimiru (19 sati).

“Preuzeo sam ekipu i odradio prvi trening. Sinoć kad sam radio planove vidio sam koliko nas zahtjevno razdoblje čeka. Pet i pol tjedana i devet bitnih utakmica, s dosta putovanja. Stigao sam pogledati neke sekvence utakmica s priprema Istre. Pokazali su Puljani novo lice s novim trenerom Raić-Sudarom koj je moj kolega s akademije. No, mene zanima samo naša igra i moji igrači. Želim da imamo pobjednički mentalitet. Želim da se postavljamo u svakoj utakmici kao pobjednici i na tome ćemo svaki trening i svaku utakmicu izuzetno inzistirati. Bitno je kako ćemo mi izgledati i koliko ćemo dozvoliti protivniku da on igra. Trebamo samo mi diktirati ritam utakmice i imati pobjednički gard. Ne bahato i pretenciozno, nego uz kvalitetan odnos, stav i ispunjavanje zahtjeva”, istaknuo je Cvitanović.

Razgovor s igračima

Za utakmicu protiv Istre ne konkurirau ozlijeđeni Olmo i Guilherme, suspendirani Pivarić i novak Doumbia koji još nije dovoljno spreman. Cvitanović je naglasio kako su igrači iznenadnu promjenu trenera normalno prihvatili.



“Tražio sam razgovor, kontakt s njima jer želim čuti njihovu stranu priče. Pričali smo kolektivno i individualno. Želim znati kako razmišljaju o situaciji i igri. Otvoreni su i mislim da su ovu promjenu prihvatili sasvim normalno, ipak su oni profesionalci. Želim što prije uspostaviti neke bitne stvari za stvaranje ozračja i atmosfere. Želim da uživaju u nogometu, da se smiju, to sam njima rekao. Želim da uživaju kroz dominaciju i da budu kao jedno. Mislim da su svjesni da bez toga neće ići. Isto tako da se navijači vesele, da igrači budu zadovoljni, a to je najjače kad pobjeđuju. To se zadovoljstvo ne može mjeriti novcima niti riječima.”

Osvrnuo se Cvitanović i na ulogu mladpg dragulja Ante Ćorića.

“Ćorić je desetka, a svatko od igrača konkurira za svoju poziciju. Tu su Gojak i Fiolić. Teren je tu da se igrači iskažu, pokazat će tko treba u određenim zahtjevima na terenu na toj poziciji. Imamo puno utakmica, sigurno će svaki igrač biti maksimalno iskorišten.”

‘Dobili smo discipliniranog suparnika’

Za kraj je novi trener rekao nekoliko riječi i o suparniku u 3. pretkolu Europske lige. Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda lihtenštajnskog Vaduza i norveškog Odda. Puno je veća vjerojatnost kako će za suparnika imati norveški sastav s obzirom da je Odd slavio u prvoj utakmici igranoj u Vaduzu sa 1-0.

“Iskreno, mislim da smo sa stajališta taktike dobili vrlo discipliniranog protivnika. Znamo kako igraju Skandinavci, dosta tvrdo. Jaki su u tom segmentu, ali sigurno imaju nedostataka. Ovo ipak nije sad tema i ne znam puno o njima. Trebamo ostati fer i džentlmeni, čekajmo konačni rezultat iz njihove uzvratne utakmice pa onda možemo pričati o protivniku u Europi.”