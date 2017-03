NOVI SKANDAL U HR NOGOMETU: Dinamo izbačen iz natjecanja, slučaj poprimio oblike još jedne farse

Futsal Dinamo izbačen je iz malonogometnog kupa Hrvatske zbog toga što nisu plaćene registracije igrača koji su nastupili protiv Kijeva iz Knina i knjižice nisu bile ovjerene, odnosno nisu imale pečat.

Nakon kašnjenja i gotovo mjesec dana Futsal Dinamo, malonogometni klub koji pripada navijačima i koji djeluje po načelu jedan član – jedan glas, dobio je odluku komisije za žalbe Hrvatskog nogometnog saveza u kojoj stoji kako mu je odbijena žalba te je Futsal Dinamo tako izbačen iz završnice “Hrvatskog nogometnog kupa u malom nogometu“ u koju su se plasirali pobijedivši Kijevo Knin ukupnim rezultatom 14-4.

Slučaj se našao pod povećalom

Ovaj slučaj našao se pod povećalom hrvatske nogometne javnosti. Ono što posebno bod u oči kad je riječ o ovom slučaju je da je Futsal Dinamo kažnjen zbog neplaćanja usluge za koju se ne izdaje račun.

Osim toga, komisija za žalbe pri HNS-u sastoji se od samo jednog člana, predsjednice Kristine Uroić.

“Je li logično, normalno i moralno da odluku o izbacivanju kluba iz natjecanja u poluprofesionalnom sportu koji nanosi klubu ozbiljnu financijsku štetu, donosi samo jedna osoba?”, pitaju se navijači Dinama i svi oni koji imalo prate hrvatski nogomet.

Klub prihvaća odgovornost za administrativni propust neovjeravanja iskaznica

“Kao što smo naveli u očitovanju na vijest o diskvalifikaciji Dinama iz kupa, Klub prihvaća odgovornost za administrativni propust neovjeravanja iskaznica, za koji smo sami krivi i ovim se putem još jednom ispričavamo našim članovima, navijačima, igračima i sponzorima zbog nastale situacije koja je finalno rezultirala diskvalifikacijom iz kupa.

Naša namjera nije opravdavati se i ukazivati na krivnju nekog drugog, međutim dužni smo obavijestiti članove o jednom puno kompleksnijem i većem problemu od našeg administrativnog propusta koji je ispravljen već idući dan.

Naime, iako je u odluci navedeno kako je Dinamo izbačen iz kupa zbog neplaćene članarine Zagrebačkom nogometnom savezu, napominjemo da mi još uvijek nismo dobili obračun za plaćanje članarine kao što vjerujemo nisu dobili ni ostali klubovi koji se natječu u kup natjecanju i prvenstvu.

Žalba Futsal Dinama odbijena

Također, odgovorno tvrdimo kako većina klubova, koji su u 2017. godini igrali utakmice osmine finala Hrvatskog kupa, nije platila članarinu budući da se obračun za istu, prema ustaljenoj praksi, šalje tijekom godine. Jedina razlika u odnosu na ostale klubove jest ta što Dinamo pred uzvratnu utakmicu protiv Kijeva u Kninu, nije imao ovjerene iskaznice za igrače pri ZNS-u, a za taj propust nije propisana sankcija.

Upravo se na toj činjenici temeljila naša žalba. Izbačeni smo jer nismo platili članarinu, koju nisu platili niti drugi klubovi, a naš krimen je neovjeravanje iskaznica, što jest administrativni propust, ali prilično beznačajan u odnosu na izrečenu radikalnu i najveću sportsku kaznu – izbacivanje iz natjecanja koje smo izborili na sportskom terenu.

Ovim putem dužni smo upoznati članove na nedosljednu praksu i nejasne propise HNS-a koji utječu na regularnost natjecanja, a mogli bi utjecati na daljnju regularnost i u prvenstvu. Ako je uvjet za igranje „Hrvatskog nogometnog kupa u malom nogometu“ plaćanje članarine za igrače, zašto se obračun za članarine ne šalje prvog tjedna siječnja svake godine od strane matičnih saveza? Futsal Dinamo je prošle godine (2016.) obračun za članarine dobio tek u travnju, a u tekućoj godini još ga uvijek nismo dobili”, stoji u priopćenju Futsal Dinama koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici.

U propisima postoji propisana kazna za takav propust

I ovaj slučaj poprima oblike svojevrsne farse. Jer, birokratski propust Futsal Dinama bio je u tome što knjižice nisu bile ovjerene, ali nigdje u propisima ne postoji propisana kazna za takav propust.

Eventualno bi takav propust bilo moguće staviti pod članak koji govori o „zanemarivanju obveza“, ali Disciplinski pravilnik HNS-a jasno propisuje kako kazna za to može biti upozorenje, ukor ili novčana kazna, a ne izbacivanje iz natjecanja. No, u ovom slučaju, napravljena je iznimka? Zašto? Pitanje je koje se sad postavlja…

‘Niti jedan malonogometni, a vjerojatno ni nogometni klub nema plaćenu članarinu za 2017.’

“Nakon današnjeg priopćenja dobio sam puno upita oko događanja u Kupu pa da ne odgovaram svakom pojedinačno napisat ću sve u status. Možete ga dijeliti, objavljivati na portalima, medijima, blogovima i forumima, imate moje dopuštenje. Futsal Dinamo od prvog je dana trn u oku HNS-u to valjda svi znaju. I prije nas je HNS pokušao onesposobiti, ali nikada ovako loše i prozirno. Futsal Dinamo je izbačen po članku 74. pravilnika o nogometnim natjecanjima u kojem piše da se klub kažnjava, ako igrač/i nastupe na utakmici bez plaćene članarine (ne bez žiga u knjižici) i upravo je to ključ svega! Niti jedan malonogometni, a vjerojatno ni nogometni klub nema plaćenu članarinu za 2017. godinu, a pogađate kažnjen je samo Futsal Dinamo! Znam to zato što još nema ni računa za članarine pa sama logika govori da nećeš platiti struju dok ne dobiješ račun za struju?! To bi čak bilo i kazneno djelo…Slika koju sam objavio je od prošle godine (2016.) i na njoj se lijepo vidi kako nam je račun za članarinu isporučen 31.3.2016., a mi smo ga platili 10.5.2016. i nitko nije stvarao probleme, a odigrana je gotovo cijela liga?! Problem je nastao kad je Futsal Dinamo nastupio u Kninu bez žigova u knjižici, ali za to po pravilnicima HNS-a nema sankcija. Dosadašnja praksa bila je ta da klub prvi radni dan ode u matični savez (kao što smo otišli i mi) dobije pečate i stvar je riješena. Nema kazne za žigove ima za neplaćenu članarinu, a račun za članarine nemaš!

Postavljam pitanje, što ako se utvrdi da članarinu nisu platili ni ostali malonogometni klubovi? Što ako članarinu nisu platili ni nogometni klubovi? Hoće li možda HNS kazniti njih? Hoće li HNS proglasiti neregularno natjecanje Kupa i prvenstva 2015/2016 kada je Futsal Dinamo sve do doigravanja igrao bez plaćene članarine (kao i večina ostalih klubova)? Hoće li poništiti sve utakmice u 2017. godini?

Odgovore sigurno znate sami i zato dođite u Dom sportova u nedjelju (18:30) da zajedno pokažemo HNS-u da niti ovaj put neće uspjeti u svojoj namjeri. Ako te lopovi i kriminalci ne vole onda znaš da si na pravom putu”, stoji na Facebook profilu potpredsjednika kluba Juraja Ćosića koji je neugodno iznenađen odlukom.