NOVI NASTAVAK SRPSKE SRAMOTE: ‘Idi ti, druže, u svoj lijepi Brazil, tamo pokazuj svoje tamnopute prstiće’

Priča o suzama Partizanova igrača Evertona, kojeg su navijači Rada rasistički vrijeđali tijekom nedjeljne utakmice ovih klubova, dobila je još sramotniji nastavak.

Za vrijeme utakmice 22. kola srpskeg prvenstva Everton je upozoravao suca da smiri navijače koji su mu hukali s tribina, a nisu pomogla ni upozorenja službenog spikera. Brazilac je utakmicu okončao u suzama, a slike njegovog plača obišle su svijet. U Radu su, međutim, krivnju za ovu sramotu svalili na – Evertona.

SRAMOTA U SRBIJI: Rasističkim vrijeđanjem rasplakali Partizanovog igrača

‘Provocirao i psovao’

“Već na poluvremenu je Nikola Drinčić u svlačionici upozorio na nekorektno ponašanje Everton koji ga je pri svakom duelu na terenu provocirao, a u nekoliko navrata mu psovao i majku. Provokacije Partizanova igrača su išle i u pravcu Radovih navijača hvatanjem za međunožje, nakon čega su pojedinci neprimjereno uzvratili. Čim se to čulo, službeni spiker utakmice je reagirao i upozorio sve na stadionu na fer i korektno navijanje. Nakon obraćanja spikera grupica je prestala sa neprimjerenim gestama, a kada je utakmica završila, uslijedila je nova provokacija i ponovo bezobrazluk Partizanova igrača. Evertonu kao da nije bilo dovoljno provociranja na terenu, umjesto da ode do svojih navijača i s njima podijeli radost, odlazi do tribine navijača Rada i uz mrežu koja odvaja igralište od tribina, pokazuje im srednji prst podignut u vis”, stoji u priopćenju Rada.



No, još je za sramotniji ispad zaslužna dužnosnica Rada i kapetanica ženske ekipe Jelena Polić koja je na Facebooku objavila pa obrisala svoje viđenje spornih događaja.

“Cijela ova priča oko ‘velikog’ igrača Evertona i događanja na utakmici Rad – Partizan je krajnje žalosna i pristrana! Što ne kažete koliko je samo uvreda spomenuti ‘gospodin’ Plačljivko uputio Nikoli Drinčiću tijekom utakmice, što je udario Vladimira Rodića, pokazao srednji prsta navijačima?? Ali neka smo mi svi rasisti i nacionalisti! Očigledno trebamo više poštovati tuđe nego svoje, ponositi se kada u jednoj ‘ozbiljnoj TITO’ ekipi u startnoj postavi ima 7 stranaca! I onda lažne suze, lažna priča ‘Volim Srbiju i doživljavam je kao svoju kuću’. Ma idi ti, druže, u svoj lijepi Brazil, tamo pokazuj svoje tamnopute prstiće, psuj brazilsku majku i bit će sve okej…”, napisala je Polić.