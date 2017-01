NOVI DETALJI OKO BADELJA: Zna se koja bi ponuda bila dovoljna da se odobrovolje Fiorentinini čelnici

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije i talijanske Fiorentine Milan Badelj jedno je od imena koje se često provlače kroz medije u prijelaznim rokovima. Isti je slučaj i s ovim siječanjskim.

Često ga u te razgovore uplete njegov agent Dejan Joksimović zbog čega u Fiorentini nisu pretjerano sretni, pa je tako krajem studenog direktor tog kluba Pantaleo Corvino izjavio:

Sukob s agentom

“Poznajem Joksimovića godinama. Ovo sam ljeto čitao njegove abnormalne izjave i kad sam se vratio u Firencu u dobroj sam mu namjeri opalio dvije, tri verbalne pljuske. Mjesecima se nije čulo za njega da bi nedavno ponovno izašao u javnost s izjavama koje ne razumijemo i ne prihvaćamo. Znam da Badelj ne dijeli njegove riječi, on je uzorni profesionalac. Ugovor mu traje do 2018. godine, a naša je namjera zadržati najbolje.”

Koji dan prije Corvinove izjave zabilježene su i riječi samog nogometaša iz kojih se može vidjeti posvećenost klubu, ali i spremnost na drugačiji rasplet situacije.



“Maksimalno sam koncentriran na Fiorentinu i sretan sam tamo, a sve ovo ostalo u ovom je trenu nepotrebno. Statusom sam zadovoljan, a drugo ćemo vidjeti na zimu”, izjavio je tad Badelj koji je dugo punio medijski prostor odbijanjem produljenja postojećeg ugovora kojim je za klub vezan do ljeta 2018., oko čega su Talijani pisali da je njegov odnos s klubom nikad napetiji jer hrvatski reprezentativac želi transfer u Milan.

Problem je novac

Milan, zapravo oba najjača milanska kluba, dakle i Inter, i dalje se najčešće spominju kao moguća odredišta nastavka karijere ovog nogometaša. Problem pri realizaciji transfera i za Milan i za Inter je, tvrdi Joksimović, jednak – novac.

“U ovom trenutku i nema nekih važnih vijesti. Čini se kao da nitko nema novca za ponudu. Inter? O njihovom sam interesu čitao u novinama, nitko me iz tog kluba nije kontaktirao. Možda su pričali direktno s Fiorentinom. Milan? To da ga žele svi znaju, no posljednjih mjeseci nisam imao kontakt niti sa njima. No, ne žurimo. Nikud ne idemo, a ljeto se bliži…”, poručio je Joksimović za calcioweb.eu.

Navodno ponuda koja bi zainteresirala Fiorentinine čelnike iznosi 15 milijuna eura…