NOVA SRAMOTA HR NOGOMETA: Mladića koji je zabijao i 60 golova u sezoni gurali u stranu zbog sinova utjecajnih roditelja

Vice Miljanić talentirani je 19-godišnji nogometaš Istre 1961., koji je upoznao tamnu stranu hrvatskog nogometa.

Ova rečenica ima i pokriće, a priča ide ovako… Vice Miljanić ove je sezone za juniore Istre 1961. zabio deset golova u devet odigranih susreta od ukupno 11 pogodaka juniora Istre u natjecanju i najbolji je strijelac prve hrvatske juniorske lige.

U sezoni 2014./2015. Miljanić je, tada kadet, u prvoj ligi postigao 12 golova, sezonu prije toga, kad su još mlađe kategorije (pioniri) u Hrvatskoj igrale županijsku ligu, a ne prvu hrvatsku nogometnu ligu (do ove sezone), Miljanić je, kako nam je kazao, postigao nevjerojatnih 60 golova, a sezonu prije u pionirskoj selekciji 53.

Ima konstantu dobrih igara, ali…

Uz sve navedeno, skupio je i dva nastupa za seniore Istre 1961. u hrvatskom Kupu. No, iako Miljanić ima konstantu dobrih igara za Istru 1961., u mlađim kategorijama godinama unazad, u kojoj se počeo nogometno “školovati”, do sada još nije dobio niti jedan poziv za bilo koju od mlađih selekcija Hrvatske iako je u svakoj selekciji u klubu dosad bio jedan od najboljih nogometaša.



No, njegova situacija postala je još gora…

“Prošle godine nazabijao sam se golova za vrijeme ljetnih pripremnih utakmica, a onda mi je trener Valdi Šumberac odjednom samo kazao kako je po njemu bolje da igram povučenije. I čovjek me stavi u obranu, na lijevu ili na desnu stranu. To su u klubu opravdali dobrom prilikom za mene, da bi me vidjeli na toj poziciji jer bih igrajući u obrani prije dobio priliku u prvoj momčadi Istre 1961.”, kazao nam je Vice Miljanić i nastavio:

“Kad sam čuo da su seniori u priči, prihvatio sam to. No tijekom sezone o tim nogometašima koji nisu zaslužili igrati u napadu umjesto mene, počeo sam otvorenije pričati s trenerom u smislu da smatram kako sam ipak više zaslužio igrati u napadu. No, to nije imalo učinka. Tu su bile neke druge stvari u igri. Ja ga razumijem, on na neke stvari nije mogao utjecati. I onda sam uoči početka ove sezone došao do trenera i rekao mu da želim igrati isključivo napadača ili krilnog ofenzivca. Trener mi je tada kazao kako će mi dati šansu. I počeo sam zabijati u pripremnim utakmicama i u sezoni”, istaknuo je Miljanić kojeg je jako pogađalo to što ga se namjerno stavlja na povučenije pozicije, a šansu u napadu daje se nekim drugim igračima.

Još nije zaigrao u mlađim selekcijama Hrvatske

“Još nisam zaigrao u reprezentaciji. Nitko me nikad nije pozvao na razgovor. Ni Ferdo Milin, ni Robert Jarni, ni Bašić. Nikakvog kontakta s njima nisam imao. Moram vam priznati da mi to smeta. Mislim da sam zaslužio dobiti poziv barem za ove manje utakmice, prijateljske… Da me se provjeri. Ali to mi je samo dodatni motiv da još napornije treniram. Za sada treniram sa seniorima Istre i to je dobra stvar za mene. Nadam se kako ću se još više afirmirati”, istaknuo je Vice Miljanić koji je, tako, u klubu doživio sličnu sudbinu kao i talentirani Urošević.

Razgovarali smo i s ocem Vice Miljanića, Mladenom, koji je bio onaj koji je zbog svog sina podignuo glas u klubu i suprostavio se, kako to obojica ističu, nepravdi…

“Alen Šušnjić, bivši voditelj škole nogometa u Istri 1961., i Sead Karaselimović imali su veliku ulogu u forsiranju igrača koji to nisu zaslužili svojim igrama. Isto tako mislim da je isti slučaj u reprezentaciji. Znači, forsiraju se drugi igrači iz različitih razloga. Zato što su im roditelji utjecajni ili zbog nekih drugih motivacija, za koje čvrsto vjerujem da postoje. Problemi s mojim sinom u klubu počeli su početkom prošle sezone. Vice je uvijek bio napadač i zabijao na toj poziciji. No, prošle sezone dogodilo se to da su ga počeli stavljati sve defenzivnije u igri. Konstantno su mu mijenjali pozicije, nije odigrao jednu cijelu utakmicu na istoj poziciji. Nažalost, vjerovao sam u trenere, nisam se previše bunio, jer je on na tim pozicijama igrao dobro. Vrhunski. Odradio je svoj zadatak i uvijek su ga hvalili da je bio najbolji. Vjerujem kako je bila namjera da ga se namjerno stavi u drugi plan, u obranu, kako bi neki drugi dobili šansu u napadu. Odnosno, kako bi oni igrali”, istaknuo je Mladen Miljanić.

‘Njemu se nije htjelo pomoći, već odmoći’

Stvarno je čudno da se takve i slične situacije događaju u Istri 1961., klubu koji je na rubu propasti, koji čeka ozbiljne investitore koji bi svojim ulaganjem spasili klub od možda i gašenja. Jer, politika Istre 1961. trebala bi biti proizvoditi kvalitetne mlade igrače koji će onda jednog dana biti transferirani u neki od jačih klubova, a klub bi u tom slučaju zarađivao novac od kojeg bi onda i živio, bio financijski stabilan. Ili barem stabilniji… Ovako se klubu radi šteta, kao i igračima.

“Njemu se nije htjelo pomoći, već odmoći, gurnuti ga na stranu… Vidio sam da ga to jako muči, dolazio je s treninga i utakmica kući tužan, razočaran… Nazvao sam trenera i rekao kako mi sin dolazi doma nezadovoljan s utakmica i treninga. Htio sam razgovarati s njim, htio sam poštivati hijerarhiju da najprije razgovaram s trenerom, a onda šefom škole nogometa i ako treba s upravom kluba. Da vidim je li problem u mojem djetetu ili u nečem drugom. Prvi put su me na neki način umirili, kazali su mi kako će biti bolje, ali bolje nije bilo. Drugi put sam došao u klub kad su na pripreme pozvana dva druga igrača, a ne Vice. Iako su i mene i njega tapšali po ramenu da je najbolji, da je super, da dobro trenira, radi… I onda kad treba ići na pripreme sa seniorima, onda se pozovu dva igrača koja nisu bolja od njega”, kazao nam je Mladen Miljanić koji je dodao kako se definitivno nije miješao niti u jednu klupsku odluku, na niti jednoj klupskoj razini.

Na kraju je Vici zasjalo sunce, ali strah još postoji

“Tražio sam razgovor s Valdijem pa sa Šušnjićem iz omladinske škole, pitao sam potonjeg na temelju kojih rezultata su predloženi ovi igrači, a ne Vice? Tom prilikom sam mu kazao da imam snimke svih utakmica i da je lako provjerljivo tko je kako igrao u toj sezoni. Nogometaši su plaćali privatne snimatelje, pa se sve snimalo… Htio sam razgovarati s Gloverom ili nekim drugim iz uprave. I nakon toga, kad su vidjeli da inzistiram, javio mi se Darko Podnar, izvršni direktor, zamolio me da se umirim, da će se situacija promijeniti. Na kraju se i promijenila. Vice je vraćen na lijevo krilo, ne i u špici”, objasnio nam je Mladen Miljanić i zaključio:

“Nevjerojatno je da se takve stvari događaju. To ubija volju tim mladim talentima. I čavao je u lijes klubu. Nažalost, u juniorima u klubu počinju razne igre i igrice i ako nemaju iza sebe nekog tko će ih gurati, ti dečki jednostavno nestanu. Odu u niže lige. Puno je talenata propalo u Istri 1961. jer nitko nije imao stati iza njih. To je tužno i žalosno. Još uvijek postoji strah da će nešto ponovno krenuti po zlu, da će se ponovno događati takve stvari. Ne samo njemu, nego i drugima”.

Nazvali smo i Alena Šušnjića, koji više ne radi u klubu, da nam ispriča svoju stranu priče i prokomentira situaciju s Vicom.

“Prvo moram kazati kako je Vice Miljanić talentiran nogometaš koji je konačno pokazao svoj talent i dočekao svojih pet minuta. Ja kad sam došao u školu nogometa Istre 1961., već onda su pričali da je bio talent u mlađim dobnim kategorijama. Normalno, u izlaznim kadetima i ulaznim juniorima dodijeliki su mu tu poziciju bočnog igrača zato što je imao brzinu. I tako sam ga ja doživio, kao bočnog igrača. I onda se dogodila situacija s juniorima, da su neki juniori 98′ godište otišli u seniore, a njega smo ostavili skupa s malim Matteonijem i Radošićem još godinu dana da se razvija u juniorima, a da trenira sa seniorima. To se pokazalo kao dobar potez i tu se sve otvorilo”, kazao je Alen Šušnjić i nastavio:

‘On je tu poziciju promijenio prije nego što sam ja došao’

“Ponovno je vraćen u ofenzivni dio i on je to dobro iskoristio. Pokazao je talent, vidjelo se kako ima osjećaj za gol. Kako će se dalje razvijati, ne znam”…

Postoji sumnja njegova oca i njega samog kako je namjerno guran u stranu, u obranu, kako bi neki drugi koji u klubu imaju zaleđe došli do izražaja kao napadači i tako se afirmirali za daljnje uspjehe?

“Ne znam, on je tu poziciju promijenio prije nego što sam ja došao u omladinsku školu. Ne bih vam znao reći. Od prvog dana kad sam došao u Istru 1961., on je već bio bočni igrač. Možda zato što su na toj poziciji bili inferiorni. Ne bih htio ulaziti u to da se njega namjerno guralo u defenzivu. Ono što je bitno jest da je on pokazao svoju kvalitetu. A ja uvijek govorim da, ako si spreman, strpljiv, onda to uvijek dođe na naplatu. O tim sumnjama, ma ne znam što da kažem… Prvo se mora vidjeti koji su to igrači koji su pozivani umjesto njega u A momčad Istre 1961. i koji su igrali u napadu umjeto njega, pa onda na kojim pozicijama igraju, kakve fizičke predispozicije imaju… To je sad isto pitanje. Pozivaju se igrači ovisno o pozicijama koji mu nedostaje na treningu ili na utakmici. Na kraju krajeva, Vice je pokazao kvalitetu u juniorskoj ligi ove sezone, ali isto tako morate znati da je on dvije godine stariji od igrača koji igraju. I više… On ima 19 godina, a još je junior. A pretežno sad ovu juniorsku ligu igraju kadeti još stariji, otprilike 17 godina. Gledao sam nedavno neke zapisnike drugih momčadi, od 18 u zapisniku desetero je njih 2000.’ godište. Tu onda dolaze do izražaja i fizikalije. Ja uvijek kažem da netko sazrije prije, netko poslije. Jer, mladi ljudi se razvijaju i fizički i mentalno i taktički do 23. godine. Tu treba biti strpljiv, a neki roditelji nisu strpljivi. A trebali bi biti”, zaključio je Alen Šušnjić.