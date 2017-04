NOVA PORUKA ČAČIĆU IZ MILANA: Izbornik Vatrenih ga ignorira, a on ‘trpa’ po Italiji

Prije nekoliko dana Mario Pašalić je potvrdio ono što se vidi iz svakog reprezentativnog okupljanja Vatrenih, a to je da između njega i izbornika Ante Čačića nema komunikacije.

“Umjesto koga da ga stavim?”, javno je zapitao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije na sugestiju da bi u krugu kandidata za nastup u dresu izabrane vrste trebao biti i 22-godišnji veznjak Milanove nogometne momčadi.

S IZBORNIKOM ‘NI SLIKE NI TONA’: ‘Stvari su uvijek iste, Čačić me nije kontaktirao i nemamo neki odnos’

“Stvari su uvijek iste, izbornik Čačić i ja nemamo neki odnos, ne čujemo se, nije me kontaktirao. Izbornik ima svoj odabir, on najbolje vidi i zna što mu treba za reprezentaciju”, nedavno je priznao Pašalić koji, ako već šuti i kroz medije ne gura svoju kandidaturu za dres reprezentacije, onda to radi ondje gdje je i najvažnije – na travnjaku.



Novi dokaz Pašalić je Čačiću poslao u nedjelju u ligaškoj utakmici Milana protiv Palerma kada je već u 19. minuti ogleda pogodio za 2-0 svoje momčadi iskoristivši ubacivanje s desne strane.

Prije ovog gola, Pašalić je u Seriji A zabio u utakmicama protiv Crotonea, Bologne i u prošlom kolu na gostovanju kod Pescare.