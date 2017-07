NOGOMETAŠI RIJEKE PROKOMENTIRALI POBJEDU: ‘Najgore je protiv ovakvih koji ni sami ne znaju kamo će krenuti’

Nogometaši Rijeke slavili su 2-0 pobjedu protiv The New Saintsa u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka na Rujevici, a potom ju i prokomentirali najavivši pritom uzvrat koji je na rasporedu za tjedan dana.

“Bilo je teško jer su oni igrali klasični bunker, a mi nismo još na sto posto. Znali smo da će se sve pitati nas, ali nisu oni baš tako bezvezna momčad. U uzvratu će biti teže jer je njihov teren na umjetnoj travi, a mi nismo na to navikli. Promašili smo dosta šansi, ali ne brine me to toliko. Siguran sam da će naši napadači doći u formu”, prenosi 24sata.hr riječi Filipa Bradarića.

FEŠTA NA RUJEVICI: Fantastični Riječani sredili nedorasle Velšane i stigli korak do trećeg pretkola

KEK JE ZADOVOLJAN, ALI IMA I PRIGOVOR: ‘Nedostaje nam bolji protok lopte i više koncentracije’



“Najgore je igrati protiv napadača amatera. Taktički su neodgovorni, nikad ne znate gdje stoji, gdje će krenuti… Vjerojatno ne zna ni on. Lakše mi je igrati protiv školovanih napadača, koji se drže pravila”, opisao je s čime se nosio Dario Župarić, dok je strijelac Josip Mišić dodao:

“Hvala Bogu da sam i ja zabio iz slobodnjaka. Prošle godine sam dosta pucao, ali jednostavno nije htjela u gol. Eto, otvorilo se.”