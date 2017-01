‘NO IBRA, NO PARTY’: Subašića još boli sjećanje na Euro, no spreman je dosanjati snove s Monacom

Sjajni golman hrvatske nogometne reprezentacije i francuskog Monaca Danijel Subašić podvukao je crtu na prošlu 2016. i bacio pogled prema onome što očekuje njega, klub i reprezentaciju u ovoj godini u opširnom razgovoru za nogometni portal Goal.

Upitan kako je zadovoljan 2016., godinom u kojoj je hrvatska nogometna reprezentacija igrala na Europskom prvenstvu, a on učvrstio svoju poziciju ‘jedinice’, Subašić je odgovorio:

“Zadovoljan sam, bila je to dobra godina, uspješna…, ali znate kako se kaže: nikad nije toliko dobro da ne može biti i bolje. Pogotovo se to odnosi na nastup reprezentacije na Euru. Imali smo stvarno dobru momčad, dobru atmosferu u svlačionici, tako da su i očekivanja bila veća od ostvarenog rezultata. Pogotovo sada, s nekoliko mjeseci distance, mogu reći da smo izgledali jako dobro, da smo prošli bez problema prvi krug, ali i da opet nismo imali sreće u ždrijebu. Izvukli smo kasnijeg prvaka Portugal, a i njih smo držali u šakama do pred sam kraj utakmice. Ostaje veliki žal zbog ispadanja, no nadam se da će nam to iskustvo biti od pomoći na SP u Rusiji, gdje definitivno očekujemo korak naprijed.”

‘Mladi smo i neiskusni’

Okret prema klupskom nogometu ukazat će na to da je Monaco trenutačno drugoplasirani klub francuskog prvenstva s dva boda manje (42-44) u odnosu na Nicu nakon 19 odigranih kola. Aktualni prvak Ligue 1 PSG nalazi se na trećem mjestu s 39 osvojenih bodova. Osim što su efikasna momčad s daleko najviše postignutih pogodaka (56), nogometaši Monaca igraju i vrlo atraktivno.

“Nema velikih tajni. Svake godine nam odlaze kvalitetni igrači, ali neki i ostanu, neke kupimo, neki nam se vrate, poput Germana i Falcaa. Još uvijek smo svi skupa gladni uspjeha, nismo osvojili trofej, i zato grizemo. Za sada je dobro, ofenzivno smo strašno jaki, ali nas ponekad toliko ponese da se zaboravimo braniti, pa primimo glupe golove, kod vodstva 3:0, 4:0… Evo, i u zadnjem kolu imali smo 2:0 protiv Caena, i umjesto da čuvamo rezultat, mi srljamo dalje i primimo gol u 95. minuti. Dosta smo mlada momčad, neiskusna, sve je to škola.”

Subašić tvrdi da je cilj momčadi osvajanje (barem) drugog mjesta ljestvice koje vodi u Ligu prvaka, ali i dodaje da će momčad “ako se ukaže prilika i za naslov, učiniti sve da ga osvojimo.” Za razliku od prošle sezone kada je dominantan bio PSG predvođen Zlatanom Ibrahimovićem, sada je situacija malo drugačija.

‘Ibra je radio razliku’

“No Ibra, no party, ha, ha, ha… On je radio razliku. Ne moraš ga voljeti, ali moraš respektirati njegovih 30 golova i 15 asistencija po sezoni. Lani su imali 30 bodova više od nas, da je Ibra igrao za nas a ne za njih, mi bismo bili prvaci! Nica je sad naš najveći rival, a ‘Côte d’azur derby’ najveća utakmica, kojoj se navijači najviše raduju. Igraju dobar nogomet ove sezone, dobra su momčad, ali vidjet ćemo koliko će dugo izdržati, tek smo na pola sezone.”

Osvrnuo se Subašić i na bivšeg suigrača Marija Pašalića, ali i dao svoj sud o Ivanu Santiniju koji je vrlo raspoložen u Caenu za kojeg je postigao osam ligaških golova.

‘Santini je odličan’

“Pašalić? Lijepo je bilo dok smo bili skupa, uvijek bi malo popričali i družili se. Volio bih da je još tu, ali on ima svoj put i dobro gura. Evo uzeo je i trofej s Milanom. Želim mu sreću da pokaže ono što može. A to je, vjerujte mi, jako puno. O Santiniju ću reći da je odličan igrač, vrhunski momak, pravi profesionalac, koji je sve što je napravio, napravio sam svojim radom. Kapa do poda za to. Mi smo i prijatelji, nakon međusobne utakmice skupa smo se vratili na praznike u Zadar jer smo i privatno dobri, tako da o njemu mogu govoriti samo najbolje. Što se tiče reprezentacije, siguran sam da bi se nas trojica Zadrana, Luka, Šime i ja radovali još jednome, ali nije na meni da o tome govorim.”

Dodao je Subašić i da je Lovre Kalinić ‘koji je prerastao hrvatsko nogometno prvenstvo’ napravio dobar potez odlaskom iz Hajduka u Gent, na primjeru Dinamovog golmana Šempera poručio kako nije dobro preskakati stepenice u razvojnoj fazi, a u 2017. si zaželio ‘zdravlje i jedan trofejčić’.

“Predsjednik je zaželio, a i ja još uvijek nemam trofej s Monacom. Osvojio sam Kup s Hajdukom, to mi je bio prvi i jedni trofej za sada. Nadam se da će se i to promijeniti u 2017.”, kazao je Subašić za kraj.