NJEMAČKA I ENGLESKA IZBORILE SP: Harry Kane rastužio Sloveniju, siloviti Elf dominantno projurio kvalifikacijama

Nogometna reprezentacija Njemačke branit će titulu svjetskog prvaka iduće godine u Rusiji nakon što je pobjedom u Belfastu protiv Sjeverne Irske 3-1 osigurala prvo mjesto u skupini C, a vizu za Rusiju je izvadila i Engleska osvojivši prvo mjesto u skupini F.

Njemačka je u devet kola upisala devet pobjeda uz sjajnu razliku pogodaka 38-3 izborivši tako 19. nastup na World Cupu. Jedino nije sudjelovala na prvom SP-u u Urugvaju 1930. i na SP-u u Brazilu 1950. godine.

“Elf” je u Belfast doputovao s pet bodova više od Sjeverne Irske dva kola prije kraja natjecanja, a nade domaćina u moguće čudo iščeznule su nakon 20 minuta i njemačkog vodstva 2-0.

Goste je u prednost doveo Sebastian Rudy već u drugoj minuti fantastičnim pogotkom s više od 25 metara u same rašlje. Na 2-0 je povisio Sandro Wagner u 21. minuti udarcem s ruba kaznenog prostora. Gosti su potvrdili pobjedu u 86. minuti golom Joshue Kimmicha, a u posljednjim trenucima susreta smanjio je Josh Meggenis. Domaćinu ostaje utjeha kako će put prema Rusiji nastaviti kroz dodatne kvalifikacije.



U susretu koji nije imao neku važnost Češka je u Bakuu pobijedila Azerbajdžan našeg Roberta Prosinečkog 2-1. Česi su poveli golom Jana Kopića u 35. minuti, izjednačio je Afran Ismailov iz kaznenog udarca u 55. minuti, da bi pobjedu gostima donio Antonin Barak u 66. minuti. Norveška je bez većih problema na gostovanju pobijedila San Marino 8-0

Njemačka uoči posljednjeg kola vodi s nedostižna 24 boda, Sjeverna Irska je druga sa 19 bodova, Češka je treća sa 12 bodova, Azerbajdžan i Norveška imaju po 10 bodova, a na začelju je San Marino bez bodova.

Plasman na SP osigurala je i Engleska koja je u susretu 9. kola F skupine u Londonu pobijedila Sloveniju 1-0 golom Harryja Kanea u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Englezima će to biti 15. nastup na svjetskoj smotri.

U drugom susretu Škotska je pobijedila Slovačku 1-0 ostavši u igri za drugo mjesto. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 23. minuti kada su Slovaci ostali s igračem manje nakon što je isključen Robert Mak. U nastavku susreta Škotska je nizala prilike, no sve do same završnice Slovaci su držali važan bod. Domaćin je dva puta pogodio okvir gola, a vratar Martin Dubravka je ‘skinuo’ još tri zicera. Vratnicu je prvo pogodio Chris Martin u 64. minuti, a deset minuta kasnije i Leigh Griffiths. Kada se već činilo da će susret završiti bez pogodaka, Chris Martin je ugurao loptu iza leđa slovačkog vratara.

“Gordi Albion” uoči posljednjih 90 minuta u kvalifikacijama ima 23 boda, Škotska je druga sa 17 bodova, Slovačka ima 15, a Slovenija 14 bodova. Slijede Litva sa šest i Malta s jednim bodom. U posljednjem kolu Slovenija će dočekati Škotsku, dok će Slovačka kod kuće igrati protiv Malte. Bezbrižni Englezi putuju u Litvu.

Korak do plasmana u Rusiji je i Poljska koja kolo prije kraja vodi na ljestvici skupine E sa 22 boda, tri više od Danske, dok je Crnoj Gori ostala tek teorija u borbi za drugo mjesto.

Poljska je u dvoboju 9. kola na gostovanju deklasirala Armeniju 6-1. Junak utakmice bio je trostruki strijelac Robert Lewandowski (18, 25, 64), a među strijelce upisali su se i Kamil Grosicki (2), Jakub Blaszczykowski (58) i Rafal Wolski (89). Pogodak za domaći sastav zabio je Hovhannes Hambardzumyan (39).

Lewandowski je s tri nova pogotka došao do brojke od 50 golova u nacionalnim dresu čime je postao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Do sada je vrh držao Wlodzimierz Lubanski koji je od 1963. do 1980. zabio 48 golova.

U sudaru koji je odlučivao tko će ostati u lovu na Poljake, Danska je u Podgorici pobijedila Crnu Goru 1-0, a pobjednika je odlučio gol Christiana Eriksena u 16. minuti. Rumunjska je bila bolja od Kazahstana 3-1.

Uoči zadnjeg kola Poljska ima 22 boda, Danska je druga sa 19 bodova, Crna Gora ima 16, Rumunjska 12, Armenija šest, a na začelju je Kazahstan s dva boda. U zadnjem kolu Crna Gora putuje u Poljsku, dok će Danska dočekati Rumunjsku.