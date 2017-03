NJEMAČKA BRUJI O HRVATSKOJ NOGOMETNOJ MOČVARI: ‘Zdravko Mamić radi što hoće…’

Hrvatsko izdanje njemačkog Deutsche Wellea pozabavilo se eskalacijom nasilja na stadionima u Hrvatskoj, kao i likom i djelom Zdravka Mamića.

Pa je tako novinar DW-a Igor Lasić napisao tekst po nazivom “Hrvatska nogometna riba smrdi od glave”, u kojem je istaknuo kako “eskalacija navijačkog huliganizma na stadionima u RH predstavlja sve ozbiljniji društveni problem, ali prvenstveno zato što nasuprot tome odoljeva sprega između biznismena i dužnosnika u sportu i – državnih vlasti”.

‘Hrvatski nogomet iznova postao predmetom medijskih rubrika crne kronike’

Spomenuti novinar, nadalje, ističe kako je hrvatski nogomet iznova postao predmetom medijskih rubrika crne kronike, nakon zbivanja na utakmici između Hajduka i Rijeke 11. ožujka u Splitu. Naglašava se kako na stadionima u RH nije bilo razmjerno dugo tako “intenzivnog te masovnog verbalnog izljeva mržnje i huliganizma među sukobljenim navijačima, ali i prema “dežurnim neprijateljima“ za “opće namjene“: Srbima, Romima, crncima, homoseksualcima”.

“Pogrdne nazive potonjih grupacija, naime, radikalni poklonici jednog kluba koriste za uvrede namijenjene navijačima okupljenim pod drugim grbom. No zacijelo bi neprecizno i pogrešno bilo u tome iščitavati samo bujanje klasičnih desničarskih strasti kakvima se, uostalom, odlikuju i mnoga od vodećih nogometno-političkih imena u Hrvatskoj, a zanemariti cjelokupni politički kontekst hrvatskog nogometa”, stoji u tekstu.

Zdravko Mamić-najveće zlo hrvatskog nogometa

Deutsche Welle objašnjava i navijačku situaciju u Hrvatskoj i borbu ultrasa protiv vladajuće garniture HNS-a i neformalnog vladara hrvatskog nogometa, bivšeg izvršnog predsjednika Dinama, sad samo “savjetnika” Zdravka Mamića, koji je u očima navijača okarakteriziran kao najveće zlo hrvatskog nogometa. Mamić je od Dinama, kluba u čiju se ljubav on tako jako kune, napravio svoj privatni bankomat za izvlačenje novaca, zbog čega je i optužen za nezakonito izvlačenje više od 270 milijuna kuna iz Dinama, za što ga se tereti zajedno s još njegovim sinom Marijom Mamićem, Damirom Vrbanovićem, Sandrom Stipančićem i Igorom Krotom,

“Valja pritom odmah napomenuti da se nogometni izgrednici u Hrvatskoj posljednjih godina angažiraju gotovo primarno s obzirom na neslaganje s metodama rada nacionalne organizacije u ovom sportu. Posrijedi je oficijelna hijerarhija Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i prvoligaške udruge koji pod svojom kapom drže i reprezentaciju, dok su s druge strane navijači koji su izgubili svako pravo odlučivanja o svojim – inače, u većini slučajeva neprivatiziranim – klubovima. Primat su uzeli nogometni menadžeri, između kojih je najutjecajniji Zdravko Mamić, faktični gazda zagrebačkog Dinama, te njima bliski nogometni dužnosnici i suci. Ali, sve to ne bi bilo moguće da prekupci igrača nemaju podrške i u općepolitičkim krugovima te pravosuđu, ozbiljnim potencijalnim inkriminacijama usprkos”.

‘Nogometno-politička vrhuška postavila se iznad ostatka društva’

DW secira i istragu hrvatskog državnog odvjetništva nad čitavim nizom Mamićevih višemilijunskih poreznih utaja, kao i pronevjera na štetu Dinama, koja uključuje i brojne susrete istražitelja s mnogima od najpoznatijih hrvatskih igrača u Europi.

“Nasuprot takvim tragovima o kojima su mediji izvještavali, stoji neskrivena javna bliskost Zdravka Mamića i suradnika sa širom elitom. Od najistaknutijih gradonačelnika do predsjednika županijskih sudova, dakle, i od vodstava političkih stranaka, ne samo HDZ-a, pa sve do Predsjedničkih dvora na Pantovčaku. Nogometno-politička vrhuška postavila se iznad ostatka društva i kad je posrijedi novi Zakon o sportu, eksplicitno najavivši da ga ne kani poštivati”.

‘Riba uvijek smrdi od glave’

U tekstu se objašnjava kako su događanja koja su viđena na Jadranskom derbiju na Poljudu između Hajduka i Rijeke (1-1) “principijelni problem s kojim bi se moralo konfrontirati sa strane tzv. visoke politike”.

“Riba uvijek smrdi od glave. Sama politizacija nogometnih navijača, sa svim nuspojavama, mora se staviti u taj kontekst nezadovoljstva hrvatskim nogometnim strukturama“, rekao je za DW sociolog Dario Brentin sa Sveučilišta u Grazu, koji se među ostalim bavi istraživanjem odnosa sporta i politike u RH i drugim zemljama regije.

No postavlja se pitanje jesu li veze između privatnih vlasnika unosnog nogometnog biznisa i velikog dijela političke i pravosudne kreme zaista krajnje nesavladiva prepreka za ukupni državni sustav. I naročito bi se to moglo pomisliti nakon što su najaktivnije navijačke organizacije već godinama poduzimale raznorazna legalna sredstva borbe protiv profiterskog uzurpiranja nogometa kao javnog dobra.

Samovolja jednog čovjeka

Petar Skansi je za Deutsche Welle objasnio situaciju u hrvatskom nogometu.

“Imali smo određene ideje, donijeli pojedine mjere, ali nismo ih mogli provesti do kraja. Svojedobno sam tako vodio jednu komisiju u kojoj su bili kolege iz ministarstava pravosuđa i unutarnjih poslova, kao i drugi relevantni sudionici, i donijeli smo tad jedan propis o navijačkim vaučerima, no koji Zdravku Mamiću, međutim, nije odgovarao. Možda se sjećate što se zatim zbilo? Baš ništa, jer je Mamić odlučio da ne ispoštuje odluku, dakle, vladinu odluku. Suočili smo se tako sa samovoljom jednog čovjeka, ali nitko ga nije sankcionirao. Kako da navijači imaju povjerenja u nas, kad vlada – ne vlada? A tu je riječ o pojedincima koji opstruiraju sistem, no ostali pasivno svjedoče jer za reakciju nema dovoljno političke volje ni interesa“, piše DW.