NISU OTROVANI! Osječani bijesni zbog pisanja o zaraženoj vodi: Evo zašto su nogometaši završili u bolnici

Nogometaši Osijeka i sarajevskog Željezničara trebali su odigrati prijateljsku utakmicu na Graskom vrtu, ali je zbog zdravstvenih tegoba velikog broja igrača susret otkazan.

Potvrdili su to iz oba kluba nakon što je nekoliko nogometaša Željezničara završilo u osječkoj bolnici zbog sumnje u trovanje hranom. Desetak igrača Želje i još nekoliko Osječana osjetilo je tegobe u želucu i crijevima, a sumnjalo se i na trovanje vodom, što su na kraju i izvijestili hrvatski mediji. No, tovanja nije bilo. Zamjenika ravnatelja Kliničko-bolničkog centra Osijek, dr. Vlatko Kopić, istaknuo je o čemu se radi.

Entovirusna infekcija

“Igrači Željezničara završili su na liječenju na Klinici za zarazne bolesti KBC Osijek, zbog enterovirusne infekcije. Riječ je o akutnoj virusnoj infekciji koja dovodi do gastroenteritisa i ne ostavlja kronične posljedice, ali zahtijeva intenzivnu parenteralnu rehidraciju uz ostalu simptomatsku terapiju, te akutno onesposobljava pacijenta. Stoga, bez obzira što se radi o prolaznoj infekciji, oboljeli trebaju poštedu od tjelesnih aktivnosti uz mirovanje kroz idućih nekoliko dana do smirivanja tegoba. Uslijed toga nogometaši Željezničara nisu u mogućnosti odigrati utakmicu protiv našeg prvoligaša. Ovakve akutne virusne infekcije su uobičajene za ovo doba godine i učestale su na našem području te nemaju nikakve veze s vodom, kako se to spominje u nekim medijima. U ime KBC Osijek, Željinim igračima želimo brz oporavak”, rekao je Kopić za službenu stranicu NK Osijek.

Novi zamjenski termin

Osječane je naljutilo što je u nekim hrvatskim medijima navedeno da su se igrači zarazili vodom na stadionu.

“Nerazumljivo je da se u pojedinim novinskim tekstovima, potpuno neprovjereno i neargumentirano, spominje i mogućnost ‘zatrovane vode na našem stadionu’, kao mogući uzrok oboljenja gostujućih nogometaša!? U tom kontekstu, dužni smo istaknuti da igrači Željezničara, tijekom svog boravka u Osijeku, niti u jednom trenutku nisu bili u Gradskom vrtu… Dodajmo na kraju kako su već počeli razgovori o pronalasku nekog novog, zamjenskog termina u kojem bi se utakmica što skorije mogla odigrati…”, poručuju iz Gradskog vrta.