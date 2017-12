NIKAD EFIKASNIJA LIGA PRVAKA: Ovih nekoliko stvari oblježilo je grupnu fazu najatraktivnijeg nogometnog natjecanja

Most goals in (first) group stage in single CL season:

25 – PSG (2017/18)

22 – Liverpool (2017/18, after 6-0)

21 – BVB (2016/17)

20 – Man United (1998/99)

20 – Barça (2011/12)

20 – Real Madrid (2013/14)

20 – Barça (2016/17)

— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 6, 2017