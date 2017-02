NI ČERVAR NI GOLUŽA: Legenda hrvatskog rukometa ima dva bolja kandidata za novog izbornika

Jedno od gorućih pitanja u hrvatskom sportu i dalje je ono o novom izborniku naše rukometne reprezentacije. Tko će naslijediti Željka Babića, netko od bivših izbornika ili neko novo ime?

Babić je smijenjen nakon što je Hrvatska na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Francuskoj ostala bez medalje. U polufinalu protiv Norveške Zlatko Horvat je promašio sedmerac za pobjedu nakon isteka regularnog vremena da bi Hrvatska poslije toga pala u produžetku. U dvoboju za treće mjesto naša je reprezentacija 20 minuta prije kraja imala osam golova prednosti protiv Slovenije i na kraju uspjela izgubiti.

UZRUJANI LINO ČERVAR: ‘Imam 66 godina, zar bih se trebao nuditi Hrvatskoj? To bi bila sramota’

GOLUŽA POMEO POD S BABIĆEM: ‘On je čudak, ovo na SP-u je bila katastrofa! Idem i ja u crkvu, ali je to moja stvar’



‘Očito ima neraščišćenih stvari’

“Nije problem što smo mi bili četvrti, nego način na koji smo izgubili te posljednje utakmice, te ostavljeni dojam u vođenju tih dvaju susreta. To je problem. Nitko nema ništa protiv igrača i stručnog stožera, ali indikativno je da je to baš ovako završilo. Očito ima neraščišćenih stvari, nitko od njih još nije dao pravu izjavu”, rekao je u razgovoru za Novi list legendarni Alvaro Načinović, osvajač zlata na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996.

Posljednjih se dana intenzivnio spominje mogućnost povratka Line Červara ili Slavka Goluže na klupu reprezentacije, ali Načinović nije za takvo rješenje.

“Zbog čega to ne bi preuzeo netko novi tko dosad nije vodio reprezentaciju? To bi bilo osvježenje, a ja nisam za donedavna rješenja jer je premalo vremena prošlo da bi se sve to repriziralo. Zbog čega se ne bi dala šansa Irfanu Smajlagiću ili Silviju Ivandiji? Svaki od njih će biti neovisan u svome radu. Smajlagić je vrhunski stručnjak, a još nije dobio priliku na klupi naše reprezentacije. Isto tako, zašto izbornik ne bi bio Ivandija, koji je kvalitetna osoba i kvalitetan trener? Na kraju krajeva, on s Vladimirom Jelčićem i Marijem Kelentrićem vodi PPD Zagreb čiji igrači će vjerojatno, ja se tako nadam, činiti veći dio naše reprezentacije”, dodao je Načinović.