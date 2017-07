NEVJEROJATNO, ALI I ISTINITO: Znate li da među aktivnim igračima Chelseaja najdulji staž u klubu ima Hrvat?

Hrvatski vratar Matej Delač igrač je koji ima najdulji staž u Chelseaju. Podatak je tim zanimljiviji ako se zna da je 24-godišnji čuvar mreže od 2010. godine i transfera u londonski klub koji će u sljedećoj sezoni braniti naslov engleskih prvaka zaigrao u osam europskih liga.

Branio je, piše nogometni portal Goal, tako u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Češkoj, Portugalu, Srbiji, BiH, Francuskoj i Belgiji, negdje u elitnom nogometnom društvu, negdje među drugoligašima. Što se staža u Chelseaju tiče, odnosno podatka da je igrač koji je među aktivnim nogometašima tog kluba najdulje ondje, Delač je toga svjestan.

‘Znam taj podatak’

“Znam za taj podatak, činjenicu kako sam od svih u klubu igrač s najduljim profesionalnim stažem u Chelseaju. Ovoga ljeta su mi ljudi u klubu to rekli, baš smo se nasmijali na tu temu. Istina, malo je neobična situacija, ali to je sve nogomet. Posljednjih godina klub su napustili Terry, Ivanović, Čech, Mikel i svi drugi iskusniji igrači, tako da sam ja sada najdulje ovdje”, prenosi Goal njegove riječi.





Trenutačna situacija mu je sljedeća…

“U Londonu sam još od 1. srpnja, tu sam na pripremama. Svakodnevno treniram s grupom od 15-ak igrača koju ubrzo očekuju posudbe ili transferi. S nama je donedavno bio i Mario Pašalić, no njega su sad prebacili u prvu momčad.”

Spomenuo je Delač i što najradije pamti iz Chelseaja.

Brani u kontinuitetu

“Bilo je tu stvarno svega i svačega, puno dobrih trenutaka koje ću pamtiti. No, uvijek izdvajam nastup u prijateljskoj utakmici za Chelsea, 45 minuta protiv Olimpije u Ljubljani. To mi je baš bilo veliko zadovoljstvo. Znate, ja ovdje ne mogu dobiti radnu dozvolu, to me stalno koči. Zato ne mogu na posudbe nekamo u Englesku, već stalno odlazim u druge europske klubove. Svima nam je cilj jednoga dana zaigrati u engleskoj ligi, ali zbog radne dozvole tu ne mogu niti nastupiti.”

Ne žali što je napustio HNL tako rano.

“Ne, ne razmišljam na taj način. Gledajte, karijera uvijek može biti bolja, ali ja sam s 24 godine prošao puno toga, sada skupio dosta iskustva. Prve dvije i pol godine nisam branio na posudbama, no sada četiri godine branim u kontinuitetu. Sigurno na početku s 18 godina nisam znao što me čeka, niti sam bio spreman za jače europske lige. Naučio sam dosta, ne žalim ni za čime. Imam 24 godine, rekao bih da sam opet na nekom početku. Kroz razne lige sam upoznao puno vratarskih stilova, naučio razne tehnike, ali i upoznao puno pravih prijatelja”, zaključio je Delač.