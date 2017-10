NEVJEROJATNI PROMAŠAJI DINAMOVACA: Soudani, Hodžić i društvo se nakon ovog hvatali za glavu

Dinamo je jučer u derbiju 12. kola HNL-a na svom travnjaku spasio bod protiv ‘europskog’ Osijeka pogotkom Henriqueza u 95. minuti, odnosno u doslovno zadnjoj sekundi susreta.

Dojmovi nakon jučerašnje dramatične završnice i općenito utakmice nisu se još slegnuli. Dosta se priča o suđenju. Sudački par Mario Zebec – Bojan Zobenica, uz Robija Kezelu kao trećeg i Ivana Bebeka kao četvrtog suca, nisu se proslavili u drugom poluvremenu.

Povratniku Ademiju su poništili čisti gol, iako je protivnički igrač dirao loptu, što automatski znači da mu je dodao, a u tom slučaju nema govora o zaleđu. Bilo je tu još situacija, poput one isto iz drugog poluvremena kad je Zebec mogao pokazati crveni umjesto žutog kartona Lopi zbog lakta koji je zabio Sigaliju u lice, a nakon toga Zobenica je pokazao zaleđe Osječanima koje nije postojalo, bila je to izgledna akcija za 0-2.

No, isto tako, utakmica će ostati zapamćena i po nesvakidašnjem promašaju modrih. Domagoj Antolić iznudio je kazneni udarac kojeg je skrivio Mudražija. Loptu je na bijelu točku namjestio Soudani. Kratki zalet i udarac u svoju desnu, golmanovu lijevu, ali skida to Malenica. No, tu nije priča završila. Lopta se s(p)retno odbija do natrčalog Hodžića koji je lijevom nogom promašio okvir gola.



Malenica je već bio svladan, na travi s injercijom prema lijevo. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.