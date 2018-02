NEUNIŠTIVI ĆIRO ZA NET.HR KOMENTIRAO KONTROVERZNU IZJAVU: ‘Ante Prkačin ima pameti, ali morao bi pripaziti da manje priča gluposti’

Ante Prkačin je oduvijek bio osebujan lik sa smislom za humor, isto kao i nesalomljivi Ćiro

Ante Prkačin, sportski direktor Hrvatskog boksačkog saveza i momčadi Hrvatski vitezovi koja se natječe u Svjetskoj boksačkoj seriji, a za koju nastupa jedan od najtalentiranijih hrvatskih teškaša Toni Filipi (22), u nedavnom razgovoru za SN, osim aktualnih boksačkih tema, dotakao se i nogometa kao najpopularnijeg sporta, kazavši da je to sport i za ispodprosječne, dok je boks samo za one inteligentne.

Kazao je Prkačin i da nas sve skupa “trener svih trenera”, kako u narodu tepaju legendarnom Ćiri Blaževiću, diže u nebesa govoreći da smo nogometna nacija. Veli on da nismo, da živimo na račun jedne svjetske bronce već 20 godina i jedne pobjede u Kupu velesajamskih gradova prije 50 godina. Prkačin je oduvijek bio osebujan lik sa smislom za humor. Ponekad zna malo izgubiti kontrolu, posebno kad je riječ o politici…

No, ovog puta Prkačin je svojom kontroverznom izjavom o nogometu i ispodprosječnima ponovo skrenuo pozornost na sebe. Nazvali smo Ćiru Blaževića da nam iskomentira izrečeno od strane Prkačina…



“Antu Prkačina ne smijemo podcijeniti. On ima jedan kapacitet znanja i on se dobro služi tim znanjem. Elokventan je, može te samo tako zezunuti u polemikama. Ali, ne može on sve znati. To što je kazao o nogometu, ja se tim ne slažem”, kazao nam je Miroslav Ćiro Blažević i nastavio:

“On ima pravo na svoje mišljenje. Ali Ante Prkačin bi morao, s obzirom na svoj ugled i svoj autoritet, malo pripaziti da manje pi*darija govori. Ma ne, on je krajnje inteligentan i načitan čovjek koji svoju domenu, koja je meni strana, on poznaje u tančinu, savršeno…Ali eto, kad mi se tako drznuo dirnuti u nogomet, ja se s njim ne mogu složiti, iako ga jako volim. Pametan je, kvalitetno izlaže i drži svoje stavove, ali sine moj, i on zna izvaliti budalaštinu. Može i on to koji puta. No, ovog puta se zeznuo”, zaključio je Ćiro.