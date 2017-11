NET HR DOZNAJE: Istra 1961. ima tri spasonosne ponude, ali…: ‘Glover pokušava na sve moguće načine izvući nešto što nije investirao’

Istra 1961. ima ponude tri vrlo ozbiljna investitora, tri grupacije koje su već bile kod gradonačelnika Pule Borisa Miletića.

Postoji izgledna mogućnost da pulski prvoligaš Istra 1961. istupi iz 1. HNL?! Tako, naime, tvrdi “Glas Istre” čija je naslovnica u četvrtak osvanula u prilično šokantnom izdanju, upravo sa spomenutim na naslovnici.

Jer, klub se nalazi u ozbiljnim financijskim problemima. Igrači već mjesecima ne dobivaju plaće, traži se izlaz iz kluba, a Michael Glover “pobjegao” je u SAD. Sve o lošoj situaciji u Istri 1961. možete pročitati – OVDJE.

Nada još tinja u spas Istre 1961.

No, unatoč lošoj situaciji u klubu, navijači Istre 1961., klupski kroničari i novinari još uvijek se nadaju kako će se pojaviti pravi investitori. Jer, zanos, zalaganje na treninzima i utakmicama koji pokazuju igrači, zalog su za budućnost… To daje vjeru u bolje sutra kluba… Također, trener Darko Raić Sudar uspio je sa svojim igračima srušiti i prvaka Rijeku na Drosini, uzeli su i bod Dinamu pa je atmosfera u momčadi na visokom nivou.



U klubu je osnovni prioritet bio pronaći sredstva da igrači dobiju makar jednu plaću, a dio potraživanja igrača htjeli su namiriti novcem iz Uefinog fonda solidarnosti koji je HNS raspodijelio prvoligašima za ovosezonske europske rezultate. Ipak, umjesto očekivana tri milijuna kuna, pulski je prvoligaš dobio samo pola tog iznosa što je u konačnici bilo nedovoljno da se klupski račun deblokira.

‘Glover nastavlja s opstrukcijom’

Kako Glas Istre piše, zainteresiranih za spašavanje kluba ne manjka. Postoji konkretan interes stranih investitora koji bi odmah ubrizgali kapital čime bi klub stao na noge. I to je dobra vijest. Net.hr, pak, doznaje kako klub ima ponude tri vrlo ozbiljna investitora, tri grupacije koje su već bile kod gradonačelnika Borisa Miletića na razgovoru. Sad se čeka daljnji razvoj događaja.

Međutim, kompletna sudbina kluba ovisi o pobjeglom većinskom vlasniku Gloveru. Nije poznato koje su njegove krajnje namjere s klubom. Za komentar situacije u Istri 1961., kao i pisanja Glasa Istre, pitali smo Nenada Marjanovića-Frica, nekadašnjeg člana poznate pulske punk rock grupe ‘KUD Idijoti’ a danas novinara i urednika lokalnog portala Regional Express, te dugogodišnjeg kroničara Istre 1961 da nam objasni o čemu se tu točno radi…

“Znao sam da investitora neće nedostajati, ali pitanje je samo koliko će to Glover precijeniti. Jer Glover nastavlja s opstrukcijom, pokušava na sve moguće načine izvući nešto što nije investirao. Uglavnom, on je osnovni problem. Licitira… On se postavlja dok na kraju porezna ne proglasi stečaj, pa smo onda totalno u banani. Što se tiče naslovnice Glasa Istre, oni su to izvukli iz konteksta izjave Darka Raića Sudara koji je na posljednjoj presici rekao kako nisu sigurni hoće li uopće imati novaca za putovanja i utakmice. Imam saznanja kako klub ima ponude i to je jako dobra vijest”, kazao je Nenad – Marjanović Fric.