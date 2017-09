‘NEŠTO MI KOD HRVATSKE NEDOSTAJE’: Vahid Halilhodžić secirao Vatrene i otkrio srž problema

Nekadašnji strateg zagrebačkog Dinama Vahid Halilhodžić proživljava lijepe trenutke svoje trenerske karijere. Nakon što je kao izbornik reprezentacija Obale Bjelokosti i Alžira ostvario plasman na Svjetsko prvenstvo, isto je ponovio nedavno i na klupi izabrane vrste Japana.

“Rekao bih da je treći plasman na SP s trećom reprezentacijom – fini podvig. U svim tim kvalifikacijama bio sam sa svojim reprezentacijama prvi na ljestvici, svugdje imao sjajne rezultate. To je za mene veliko zadovoljstvo, u svaki sam pokušaj odlaska na SP davao svoj maksimum, sa svojim stožerima ulagao puno truda, tako da sam baš zadovoljan i ispunjen čovjek. Ma kada se samo sjetim što smo sve napravili s Alžirom, kako smo cijelu naciju navukli na nogomet, to mi je sve velika satisfakcija. Evo, i ovih dana dobivam puno čestitki i poruka, zovu me ljudi sa svih strana svijeta, meni je malo i nevjerojatno odakle mi sve stižu poruke podrške”, priznaje Halilhodžić u razgovoru za nogometni portal Goal.

‘Toliko kvalitete, a…’

Za isti je izvor prokomentirao i situaciju u kojoj se nalazi hrvatska nogometna reprezentacija, trenutačno vodeća u svojoj kvalifikacijskoj grupi, ali i sastav pun sjajnih pojedinaca bez igre.

“Zovu me prijatelji iz Hrvatske, novinari pitaju za mišljenje. Mene je zabrinulo kako je ova današnja generacije Hrvatske, s toliko individualne kvalitete i igrača iz najvećih svjetskih klubova, ispala na Euru u Francuskoj. Hrvatska je za mene bila jedan od glavnih kandidata za naslov, a imao sam osjećaj da se od turnira oprostila – prelagano. I kako nije bila spremna za veliki rezultat. Pratim i ove kvalifikacije, nije mi jasno kako se igrači takve vrijednosti muče sa reprezentacijama koje joj nisu dorasle. Ne znam u čemu je problem, ne želim nikoga kritizirati, ipak nisam dovoljno ‘unutra’. Ali, držim da je ova reprezentacija lakoćom trebala dohvatiti Rusiju, tamo opet biti jedan od najvećih favorita za naslov. Hrvatska se tako mora postaviti, riječ je o daleko najboljoj reprezentaciji s prostora bivše države.”



Autoritet izbornika?

No…

“Ipak, nešto mi kod Hrvatske nedostaje. Ne znam postoji li kod igrača autoritet izbornika, jesu li oni uopće dovoljno motivirani igrajući za reprezentaciju. Često čitam i prilično populističke rečenice hrvatskih nogometaša koji u svojim izjavama najčešće odlaze predaleko. Svi skupa trebaju smanjiti vokabular izvan terena, a povećati požrtvovnost na samom terenu. Hrvatska po meni može jako puno, kažem i dalje ih vidim kako jedne od favorita u Rusiji, ali svi se skupa trebaju potpuno posvetiti reprezentativnom uspjehu. I svakom sljedećem suparniku. Od priče neće biti ništa.”