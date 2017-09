NENAD GRAČAN ZA NET.HR O ŠOKANTNOM GOLU MILANA U 94. MINUTI KOJI JE RASTUŽIO RIJEČANE: ‘To je kiks, puno im se puta to već događalo’

Aktualni izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske i bivši igrač i trener Rijeke Nenad Gračan za Net.hr je prokomentirao sinoćnju utakmicu 2. kola skupine D Europske lige između Milana i Rijeke (3-2).

Ako je tko idealan sugovornik za prokomentirati sinoćnja događanja na San Siru, onda je to zasigurno rođeni Riječanin Nenad Gračan. Čovjek koji je za Rijeku igrao šest godina, od 1980. do 1986., i koju je vodio kao trener u dva navrata (prvo od 1998. do 2000. godine, pa onda još jednom u sezoni 2009./2010.) itekako prati sva zbivanja oko Rijeke.

Gračan je sinoć gledao utakmicu u kojoj je prvak Hrvatske do 84. minute gubio 2-0, a onda pogocima prvo Maxwella Acostyja u 84. minuti, a onda Josipa Eleza iz penala u 90., došao nadomak senzacije. No, u 94. minuti, Cutrone je zabio za 3-2 i šok na klupi Rijeke.

‘Tako blizu, a tako daleko’

Tako blizu, a tako daleko, rekli bi smo…

“Teško je tako izgubiti. Izjednačiš nakon što si gubio 0-2, dođeš u situaciju da protiv velikog protivnika osvojiš bod. I onda ti se takvo što dogodi”, kazao je Nenad Građan u uvodu razgovora za Net.hr.

Matjaž Kek je nakon utakmice bio razočaran reakcijom svojih nogometaša zbog primljenog pogotka. Rijeka je imala “bod poput kuće” u rukama samo četiri minute. To je dao do znanja za vrijeme davanja izjave kamerama HTV-a.

Kek istaknuo, Gračan objasnio

“Kad propustiš takve šanse i dobiješ takve golove, možeš se žaliti ili kazati istinu kako to više nije slučajno. Neki igrači koji imaju iskustva izgledali su prestrašeno. Nedostaje želje… Iako, dobiti takav gol u zadnjim sekundama susreta… To nije slučajnost… Kakav pad koncetracije… Pa imaš u 90. minuti 2-2 i odjednom padneš, neobjašnjivo… To je sportska želja i inat koji su odlučili, ali idemo dalje. Očito da neki igrači ne mogu više pratiti taj ritam. Ili nemaju želje ili više ne mogu pratiti situaciju. Nogomet vraća. Koliko daš, toliko dobiješ”, istaknuo je bio Matjaž Kek.

Gračan je objasnio kako je on vidio situaciju kod primanja pogotka.

“To je kiks. Koncetracija, dekoncetracija, mislim da igrači u takvim situacijama moraju puno bolje reagirati. Po mom subjektivnom mišljenju, kod nas uvijek u tim trenucima dođe u glavu ‘pa valjda se u tako malo vremena neće ništa dogoditi’. I baš se to dogodilo. Rijeci se već puno puta događalo da primi baš takve golove. Kod prekida, kod ovakvih situacija gdje čovjek ulazi prema golu. To se samo izblokira, pokrije, poprati kretanja na travnjaku…Znači, tu tako treba reagirati. I onda normalno da ti se dogodi to što se dogodilo Rijeci ako ne postupiš tako”, istaknuo je Gračan i nastavio:

‘Milan nije bio na nivou. Vidjelo se da Rijeka može s Talijanima’

“Šteta zbog gubitka bodova kud i kamo je veća ako se uzme u obzir kako Milan nije bio na nivou. Vidjelo se da Rijeka može s Milanom, da Milan nije pokazao ono što se od njega i njegovog imena očekuje. Prema tome, bilo je situacija u kojoj su nogometaši Rijeke trebali zabiti. Prvenstveno tu mislim na one dvije prilike na početku utakmice. Međutim, to je nogomet”, rekao je Gračan i zaključio:

“Kek je napravio sve što je mogao. Ja bi istaknuo da ta koncetracija, trka, želja je u konačnici stvar kvalitete. Mislim da na neki način Rijeka ima kvalitetu, ali očito biti u jednom ritmu jakom ritmu 90. minuta, onda dođe do zamora i problema. Zaleđe? Teško je tu govoriti. Da je svirao zaleđe nitko mu ne bi mogao prigovoriti. Ocijenjujući suđenje u utakmici, bilo je dobro. Suci su, po meni, korektno odradili posao. Ali ponavljam, da je sudac dignuo zastavicu, ne bi pogriješio”.