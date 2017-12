NENAD GRAČAN ZA NET.HR O ‘OPERACIJI BENKO’: ‘Postoji mogućnost da Nijemci pokušaju odgovoriti Fabiana od Hrvatske, bilo je već toga’

Benko je strašan potencijal, nogometaš koji se priključio Bayernu sa samo sedam godina, prošao je tamošnju uglednu nogometnu akademiju. Radi se o mladiću rođenom 1998. godine koji trenutačno igra za drugu momčad Bayerna, ali igrao je i za prvu.

Mladi ofenzivni veznjak velikog Bayerna iz Munchena Fabian Benko (19) odlučio je igrati za hrvatsku reprezentaciju. To su sjajne vijesti za hrvatski nogomet i potvrda priče koja već traje godinu dana, ali koja je tek sad dogovorena.

Benko je strašan potencijal, nogometaš koji se priključio Bayernu sa samo sedam godina, prošao je tamošnju uglednu nogometnu akademiju. Radi se o mladiću rođenom 1998. godine koji trenutačno igra za drugu momčad Bayerna, ali igrao je i za prvu. Debi je imao u Njemačkom kupu protiv Carl Zeiss Jene u kolovozu prošle godine.

Gračan i Tomaško boravili u Münchenu

Naravno, kad govorimo o reprezentaciji, moramo naglasiti da se radi o reprezentaciji U-21 koju vodi Nenad Gračan, ali on je zalog i za A reprezentaciju. Izbornik Gračan i tajnik Josip Tomaško boravili su u Münchenu, sastali su se s Fabianom i njegovim roditeljima, a priča je dobila ovakav rasplet.



“Sigurno da se radi o vrlo talentiranom igraču. Došao sam na jednu utakmicu, pogledao ga… Zaista je mali dobar. Ima onog nekog našeg nogometnog duha. I njemačku disciplinu. U razgovoru s njegovim ocem vidio sam da je njihova želja da zaigra za Hrvatsku. Međutim, znate kako to ide. Nije to ništa sto posto sigurno. Nadam se kako se to neće promijeniti. Jer, dobili smo obećanje. Normalno da je naša želja da ga što prije priključimo reprezentaciji. Nažalost, sad do trećeg mjeseca nemamo kvalifikacijskog ciklusa, odnosno Uefinog termina”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr izbornik U-21 reprezentacije Nenad Gračan i otkrio plan Saveza:

“Zato je vrlo teško dobiti igrače. Pokušavamo do drugog mjeseca napraviti jedan kamp gdje bi pokušali neke igrače koji su manje bili u reprezentaciji, i neke mlađe igrače, da se malo podružimo, socijaliziramo. Vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. Normalno da nam je želja da, ovo što smo dogovorili, se ispoštuje. Jer sigurno da će igrač takvog talenta hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno značiti”, istaknuo je Gračan. Benko ima jedan nastup za mladu reprezentaciju Njemačke.

Dugo je razmišljao nastaviti igrati za Njemačku ili ne

Razmišljao je nastaviti igrati za Njemačku ili ne, prihvatiti poziv Hrvatske… U listopadu prošle godine Benko se trebao priključiti reprezentaciji na okupljanju pred utakmicu sa Švedskom. Međutim, na opće zaprepaštenje tadašnjeg tehničkog direktora reprezentacija Romea Jozaka i ostalih u HNS-u, to se nije dogodilo.

Njegov otac Miljenko Benko katao je kako im je to preporučio Fabianov menadžer Christian Nerlinger. Jer, tad je Benko imao jedan “prijateljski” nastup za Njemačku i ukoliko bi zaigrao za Hrvatsku, više ne bi mogao mijenjati reprezentaciju. Trebalo se o svemu dobro razmisliti. Donijeti pravu odluku.

Gračan se osvrnuo na mogućnost da Nijemci HNS-u pokvare planove i promijene mišljenje Fabianu, s namjerom da ipak nastavi igrati za Njemačku. Svakakve zakulisne radnje događaju se u takvim situacijama. Lobiranja, nagovaranja, obećavanja minuta, boljeg statusa… Svašta se događa.

‘On je već bio uključen u U-17 reprezentaciju, znači 98.’ godištu’

“Bilo je već takvih stvari. S Fabianom se već dugo razgovara. On je već bio uključen u U-17 reprezentaciju, znači 98.’ godištu, generaciji koja je bila na SP-u, Euru. Tako da je tu bilo takvih pokušaja i nedoumica kod Fabiana i roditelja koju odluku donijeti, kako postupiti. Izabrati Njemačku ili Hrvatsku? Benko je odigrao mislim dvije prijateljske utakmice za Njemačku, ali to nisu bile kvalifikacijske utakmice, službene, pa i dalje može zaigrati za nas. On se praktički nije odazivao pozivima Nijemaca za službene utakmice. Razmišljao je što je najbolje za njega. Prije petnaestak dana dobili smo signale i s tajnikom Tomaškom smo bili u Munchenu. Razgovarali smo s roditeljima, s njim, koliko je to bilo moguće nakon utakmice i dogovorili suradnju. Ili bolje rečeno, početak suradnje”, kazao je Gračan i dodao:

‘Olma smo više pratili’

“Ta moguća lobiranja Nijemaca, pritisak da promijeni odluku, to nije u našoj domeni. Mi smo napravili dosta toga. Baš u ovom periodu kad sam ja u mladoj reprezentaciji. Pokušavalo se na puno načina doći do njega. Sad je ovo bio onaj direktni kontakt. Vjerujem da ćemo uspjeti i konačno ga dobiti, te da će Fabian zaigrati za Hrvatsku, da će se dokazati i potvrditi našu želju”.

Gračan je prokomentirao i mogućnost da Dani Olmo zaigra za Hrvatsku, nakon što je mladi Španjolac, u dogovoru s roditeljima, sebi odlučio otvoriti mogućnost igranju za Vatrene na način da je zatražio hrvatsko državljanstvo.

“Njega smo puno više pratili jer igra u Hrvatskoj, za Dinamo. Nogometaš koji je igrao za sve mlađe španjolske nacionalne reprezentacije. I bio kapetan U-17 vrste. Dobivanjem državljanstva ne znači da će on odmah izabrati našu reprezentaciju. Sigurno da se radi o jednom potentnom igraču, mladiću koji je veliki potencijal u europskom i svjetskom nogometu”, zaključio je Nenad Gračan.