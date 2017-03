NEMILOSRDNA BORBA NA TRAVNJAKU: Ibrahimović na sebi svojstven način prokomentirao udaranje laktom

Vrlo aktivan bio je Zlatan Ibrahimović tijekom utakmice Manchester Uniteda protiv Bournemoutha, posebno u sukobima protiv Tyronea Mingsa. Viđeni su tako Ibrahimovićevi hrvački potezi i lakat u glavu, a i sam švedski napadač dobio je svoju ‘porciju’ nakon što je nagažen po licu.

OVO JE BOLJELO: Nagazio kopačkom Ibrahimoviću na glavu, on se hrvao i dijelio udarce laktom u lice

Tyrone Mings kaže, piše ESPN, da je na Ibrahimovićevu glavu kopačkom stao slučajno:

“Nisam to namjeravao napraviti, nikada to ne bih napravio. Ja tako ne igram, moja je igra tvrda, ali poštena. Ne bojim se sukoba, no nisam za dvoboje bez lopte. Ibrahimović jest takav kakav je. Dobar je igrač, njegova je igra fizička, znao sam što me očekuje protiv njega. I imali smo ono što sam očekivao, borbu cijeli dan. Što se lakta tiče, nisam ga vidio, ali sam ga osjetio.”



SHOCKING: Tyrone Mings STAMPS on Zlatan Ibrahimovic's head! 😱pic.twitter.com/NGpyFha6LJ — Premier League (@Premierfanpage) March 4, 2017

Upitno ostaje hoće li Mings biti kažnjen temeljem snimke, a mogao bi to biti i Ibrahimović koji je ovako, piše BBC, prokomentirao ono što se dogodilo, pritom i udarac laktom:

“Gledajte, ono što se događa na terenu, ondje i ostaje. Nisam tip osobe koja napada izvan travnjaka. Imate TV, pogledajte fotografije… Skočio sam i to visoko, a Mings je skočio na moj lakat.”

Utakmica je završila 1-1, a Ibrahimović je u 72. minuti propustio realizirati udarac s bijele točke.