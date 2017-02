NEMAJU PRAVO NA KIKS: Modri u problemima! Trener Dinama Ivajlo Petev ne može računati na važan trojac

Dinamo u subotu započinje proljetni dio sezone. Protivnik modrima na Maksimiru bit će momčad Slaven Belupa, a hrvatski prvak na apotekare kreće bez trojice važnih nogometaša.

Naime, Ivajlo Petev ne može računati na ozlijeđenog Benkovića, Juniora Fernandesa koji je otišao na posudbu u Alanyaspor, dok Soudani, kako Sportske novosti javljaju, nije spreman za glavnu ulogu.

Tako Dinamo u proljeće ulazi bez trojca koji je jesenas sam, svojim golovima, donio 11 bodova!

Znači, osim ta tri, koja su donijeli Benković i Fernandes, zabili su Soudani i Fernandes Interu u pobjedi 2-1 i donijeli još tri boda. Još dva boda donio je Benković golom Lokomotivi u teškoj pobjedi (1-0) u Kranjčevićevoj, dva je upisao Soudani onim sjajnim golom na Poljudu u zadnjim trenucima, a jedan je još donio i Fernandes pogotkom s bijele točke protiv Istre u Maksimiru (1-1).



Vrijedi spomenuti da Benković ima problema s leđima. Spomenuti nogometaš Dinama je kazao kako se htio što prije vratiti i to je dovelo do upale tetive. No, Benković dodaje i kako vjeruje da će za desetak dana biti potpuno spreman za igru.

Ipak, teško ga je očekivati i u drugom kolu, u dvoboju s Cibalijom u Vinkovcima, ipak nije prošao pripreme. Ali, tamo bismo mogli vidjeti Soudanija koji trenira dobro i uskoro će se uključiti u puni pogon.