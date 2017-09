ČAČIĆ NAKON DVODNEVNE UTAKMICE: ‘Neću reći da smo oštećeni, ali… mi ne igramo u istim uvjetima kao ostali’

Izbornik Hrvatske Ante Čačić prokometnirao je teško izborenu nedjeljnu pobjedu Hrvatske protiv Kosova 1-0.

U ovakvim okolnostima, kad se utakmica otegla na dva dana, najvažnija je bila – pobjeda! Minimalna, bilo kakva… Cilj Vatrenih je ostvaren.

Turska ima dan više odmora

“Točno, najvažnije je da su tri boda uokvirena. Moramo biti zadovoljni najviše zbog toga što se susret igrao u dva dijela. Čestitam nogometašima, do zadnjeg nismo znali kad ćemo igrati. Kosovo se pokazalo kao ozbiljna momčad. Da smo možda prije došli do tog gola, bilo je lakše, ali nema veze. Nalazimo se u oštećenom položeju, neću reći oštećenom, ali Turska ima dan više odmora. Nije se lako pripremati se dvaput za istu utakmicu. Protivnik je bio dobro organiziran defenzivno, uspjeli smo osujetiti njihovu dobru kontru, imali su nastojanja da preko visokih igrača dođu na drugu loptu, a i to smo dobro odradili. Više nego zasluženo smo došli do tri boda”, izjavio je za kamere HTV-a Ante Čačić i osvrnuo se na kritike javnosti da ponekad ima zakašnjele reakcije kod izmjena. U prijevodu, da prekasno mijenja.



No, ovog je puta Čačić već u 55. minuti ubacio Andreja Kramarića i Milana Badelja umjesto Matea Kovačića i Ivana Rakitića.

‘Ja mijenjam onda kad ima potrebe mijenjati’

“Pa danas je za to bila potreba. Ja mijenjam onda kad ima potrebe mijenjati. Igrači koji su igrali nisu igrali loše, niti Rakitić ni Kovačić, ali su imali određenu umor. Trebalo nam je više svježine, elana i brzine u sredini. U tome smo uspjeli. Nastojao sam sačuvati vodstvo, nisam htio riskirati. Hrvatska sama sebi radi uslugu, sami sebe gledamo. Ova momčad i ovaj kadar igrača isključivo svojim naporima je napravila sve da vidimo ove godine SP. Nadamo s kako ćemo ga i vidjeti. Nema lake utakmice u kvalifikacijama. U Turskoj nas čeka jedan pravi ambijent koji se, nažalost u Hrvatskoj ne vidi. Mi ne igramo u istim uvjetima kao ostale reprezentacije. Civilizacijsko pitanje je da napokon dobijemo pravi stadion. Što se tiče sastava, 24 sata prije utakmice odlučit ću tko će igrati. Ova ekipa, i ovaj kadar igrača, je isključivo svojim zaslugama došla do pozicije da se bori za SP, ne zanimaju nas drugi rezultati “, dao je do znanja Čačić.

Sad slijedi – Turska!

Hrvatsku već za dva dana čeka teško gostovanje u Turskoj, za koje će izbornik imati tek nešto više od 48 sati za pripremu.

“Naći ćemo načina da se pripremimo i da budemo na nivou koji je potreban da se iz Turske vratimo u najmanju ruku neporaženi. Moram vidjeti kakva će biti reakcija nakon ove utakmice. Pred početak utakmice ću odlučiti tko će igrati. Srećom, nije bilo ozljeda, a igrači koji su bili u opasnosti, nisu dobili žute kartone”, rekao je Čačić te zahvalio svim gledateljima koji su došli na Maksimir u subotu po teškim kišnim uvjetima, kao i onima koji se došli podržati vatrene i u nedjelju.