NE MOŽE BOLJE I POUČNIJE OD OVOG: Turski klub se na genijalan način obračunava sa huliganima

Teško da postoji nogometni klub koji nema problema sa dijelom svojih pristalica i njihovim ponašanjem. Iznimka nije niti turski Trabzonspor koji nudi primjer svijetu kako neke od njih disciplinirati.

Tek nedavno se ovaj turski klub preselio na novi stadion čija je izgradnja koštala između 60 i 65 milijuna eura, a stadion (sponzorskog) imena Medical Park Arena odmah su nazvali novim domom.

Kakvo ponašanje u ‘domu’ žele, a na kakvo ne pristaju, pokazali su vrlo brzo. Konkretnije, nadzorne kamere tijekom utakmice snimile su jednog od klupskih navijača kako stoji na sjedalicama. Ubrzo je identificiran, a potom i kažnjen na dovoljno ‘surov’ način da mu takvo što više ne padne na pamet. Uručena mu je kanta s vodom i krpom i naređeno da očisti 10,000 sjedalica.

"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 15, 2017

Potom je klub otišao i korak dalje i njegov posao objavio na društvenim mrežama uz poruku:

“Nismo se šalili kada smo rekli ‘naš novi dom’. Stoji li itko kod kuće na stolcima? Kazna je uslijedila odmah! :)”

Snimljen je i glas kažnjenog čiji je identitet ipak ostao sakriven. Njegova pokajnička poruka glasi:

“Moj me klub vidio da stojim i kaznio me čišćenjem 10,000 sjedalica. Novcem za ulaznice ne plaćamo sjedalice. To je naše vlasništvo, moramo ga čuvati. Trabzonspor pripada svima nama.”