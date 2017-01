NE DIRAJTE MU SINOVE! Ćiro ustvrdio: ‘Modrić najbolji u povijesti? Vjerojatno bi bio među rezervama 1998.’

Uvrštenje kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića u idealnu Fifinu momčad prokomentirao je, u svom stilu, Miroslav Ćiro Blažević. Izbornik Vatrenih koji su 1998. godine oko vrata stavili svjetsku broncu prepoznao je veličinu nagrade, ali i odbio priznati da je veznjak Real Madrida bolji nogometaš od nekih njegovih istaknutih ‘sinova’.

“Ovo je veliko priznanje, vjerojatno najveće priznanje koje je dobio ijedan hrvatski nogometaš. Nakon ovoga nitko ne smije posumnjati u to da je, s ovakvim priznanjem, Luka Modrić sigurno najveći hrvatski nogometaš u povijesti”, započeo je hvaljenjem Modrića Blažević čije riječi prenosi 24sata.hr, samo da bi na pitanje ‘je li veći i od Zvonimira Bobana i Davora Šukera‘ promijenio iskaz:

“Pa, čujte, po ovoj nagradi ispada da jest. Ali to je vrlo problematično i teško analizirati… Zapravo, kad bolje razmislim, nitko nije veći od Šukera i Bobana. Nitko! Pa ni Modrić.”



Nakon što je obranio svoje istaknute kovače svjetske bronce, Blažević je otišao i korak dalje ustvrdivši da za Modrića ne bi bilo mjesta među igračima koji su te 1998. ostvarili najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa.

“Nisam siguran ni da bi igrao, vjerojatno bi bio rezerva! Još mislim da su Modriću ravni, pa možda i bolji, neki ‘moji’ igrači: Boban, Prosinečki, Bokšić, Asanović… Šukera da ne spominjem. Ma ja obožavam Luku, volim ga, ali nemojte mi dirati one koji su bili treći na svijetu.”

“Za mene je Boban najbolji. Imao je sve neophodne elemente. On je svoje tehničke elemente upornošću doveo do savršenstva. Normalno, tu je njegov karakter, njegova volja za pobjedom, to je prenosio i na druge. On je bio nadaren, tu nema sumnje, ali takvu karijeru kakvu je imao ostvario je zahvaljujući svojoj upornosti i permanentnom radu”, poentirao je Blažević.