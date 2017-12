NAVIJAČI VATRENIH, SPREMITE SE ZA DALEK PUT! Želite li gledati Messija na djelu i krenete li iz Zagreba, prevalit ćete 2750 km

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je jednu od težih skupina svjetskog prvenstva u Rusiji, ali i za navijače jednu od najgorih za putovanje. Vatreni će igrati u skupini D zajedno s Argentinom, Islandom i Nigerijom.

Hrvatska će u prvom kolu 16. lipnja u Kalinjingradu igrati protiv Nigerije, u drugom kolu će odmjeriti snage protiv Argentine 21. lipnja u Nižnji Novgorodu, dok će u trećem kolu igrati 26. lipnja u Rosotvu na Donu protiv Islanda.

MOGU LI VATRENI PROĆI SKUPINU? Ispriječili su se Messijeva družina, dužnik i Nigerija; recite – kakve su nam šanse?

HRVATSKA DOZNALA PROTIVNIKE NA MUNDIJALU! Vatreni u skupini D s Argentinom, Islandom i Nigerijom



Kilometaraža je strašna

Od Zagreba do Kalinjingrada ima 1400 kilometara, do Nižnji Novgoroda 2750 km, a do Rostova na Donu 2400 km. Za navijače kojima će baza biti Moskva udaljenosti su ipak nešto kraće. Od Moskve do Kalinjingrada ima 1000 km, od Moskve do Nižnji Novgoroda 400 km, dok je Rostov na Donu od Moskve udaljen 950 km.

Hrvatska će u 1. kolu igrati na Areni Baltik koja može primiti 35.212 gledatelja. Kalinjingrad se nalazi u Klinjingradskoj oblasti koja se nalazi 320 kilometara od ruske granice. Dodijeljen je Sovjetskom savezu 1945. godine Potsdamskim ugovorom nakon II. svjetskog rata. Kalinjingrad je lučki grad ruske eksklave između Poljske i Litve, s pristupom Baltičkom moru i ima oko 700.000 stanovnika. Pod njemačkim imenom bio je glavni grad njemačke pokrajine Istočne Pruske.

UPOZNAJTE SUPARNIKE VATRENIH: Prijete nam najbolji igrač današnjice, poznati huk i afrička sila

Stadion Nižnji i njegove strahote

Drugo kolo donosi nam ogled u Nižnji Novgorodu protiv Argentine. Stadion Nižnji prima 44.899 gledatelja, a to je jedan od stadiona koji još uvijek nisu završeni, no sve bi trebalo biti gotovo do konca ove godine ili u siječnju iduće godine. Ovo je ‘najnesretniji’ stadion jer je tijekom gradnje na njemu bilo nekoliko nesreća, te jedan požar. Grad se nalazi na ušću rijeke Oke u Volgu i Broji 1.3 milijuna stanovnika.

I ONI SU ZVIJEZDE MUNDIJALA: Ovih 11 gradova i 12 stadiona ponos su organizatora, tu će se igrati utakmice SP-a

Važno je industrijsko središte (autoindustrija), sveučilišni grad, kulturni centar regije. Nižnji Novgorod je važno prometno čvorište (riječna luka, željeznica koja leži na Transsibirskoj pruzi, sjecište više glavnih cestovnih pravaca, zračna luka, metro).

Novi dom Rostova

Posljednje kolo donosi gostovanje u Rostovu na Donu i susret protiv Islanda. Rostov Arena prima 45.000 gledatelja. Novi dom Rostova je završen i čeka službeno otvaranje.

Rostov na Donu leži 46 km od ušća Dona u Azovsko more i administrativno je središte Rostovske oblasti. Rostov je prometno čvorište južne Rusije. Ima veliku željezničku stanicu i važnu međunarodna zračnu luku. Najvažnija industrijska grana u gradu je prerada drva, kemijska i elektronička industrija. Zemlja oko Rostova izuzetno je plodna, tako da iz tog kraja stiže mnogo prehrabrenih proizvoda. Također, poznati su i rudnici kamenog uglja, jedni od najvećih u Rusiji.