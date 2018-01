NAVIJAČI REALA PRED KAMEROM POTPUNO IZGUBILI STRPLJENJE: ‘Pokažite da imate krvi! Nitko ne trči, gdje je Modrić, gotovi smo…’

Vruće reakcije navijača nakon ispadanja Real Madrida u Kupu bile prilično ljutite.

Nogometaši Real Madrida sinoć su šokantno ispali iz Kupa Kralja što je još više doprinijelo nezadovoljstvu navijača Kraljevskog kluba s trenutačnim igrama. Momčad Zinedinea Zidanea igra veoma loše, u Španjolskoj su tek na četvrtom mjestu, a jučerašnje ispadanje od Leganesa usred Madrida prevršilo je svaku mjeru kod većine navijača.

SENZACIJA NAD SENZACIJAMA: Leganes usred Madrida srušio Real i izbacio ga iz Kupa kralja

Mateo Kovačić odigrao je čitavu utakmicu za Madriđane, dok je Luka Modrić u igru ušao u 69. minuti, ali to nije pomoglo Kraljevskom klubu jer je Leganes u uzvratnom dvoboju na Santiago Bernabeu pobijedio sa 2-1 nadoknadivši tako 0-1 poraz iz prve utakmice na svom terenu.



I novinari Marce kritizirali su Matea Kovačića, a brutalni su bili navijači pred televizijskim kamerama. Izdvajamo neke od njihovih izjava:

“Ne mogu se zauvijek izvlačiti s ovakvim stvarima. Pojeli su nas, ne mogu se zauvijek izvlačiti s ovakvim stvarima.”

“Što se dogodilo Madridu? Ne trče, ne bore se. Ništa.”

“Kažu da je Benzema loš, ali što je s Iscom i Asensijom? Što su oni učinili danas?”

“Gdje je Modrić? Modrić je starter.”

“Više nemamo sreće. To je to. To je to. Prošle godine zabijali smo u devedesetima, ove godine igramo isto, ali više ne zabijamo u posljednjim trenucima.”

“Zidane je problem, nisam vidio nikakvu taktiku. Trebamo novog trenera.”

“Nitko ne trči, netko mora trčati!”

“Ne možemo igrati sa zamjenama, nisu dovoljno dobre.”

“Zidane van! Ne može igrati s ovom postavom. Stavi najbolju postavu.”

“Pokažite muda! Pokažite krvi! Gotovi smo. J*beno smo gotovi!”