VAPAJI ZDRAVKA MAMIĆA: ‘Nastradao sam isključivo zbog predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i HDZ-a’

Bivši izvršni predsjednik Dinama, sad ‘samo savjetnik’ u klubu Zdravko Mamić, je za Sportske novosti progovorio i o nekim drugim temama koje nisu nužno vezane samo uz maksimirski klub.

Kao npr. o izgradnji stadiona, o suđenju u Osijeku za izvlačenje 116 milijuna iz Dinama i 12,2 milijuna kuna šteta učinjene državnom proračunu poreznim malverzacijama, o Milanu Bandiću, Zakonu o sportu i predsjednici Kolindi Grabar Kitarović…

‘Politika treba izgraditi stadion u Zagrebu’

Što se tiče stadiona, koji već godinama stoji u ružnom stanju, a za čiju izgradnju i (ne)obnovu je utrošeno stotine milijuna kuna. Mamić je naglasio kako politika treba izgraditi stadion u Zagrebu ili barem logistički pomoći kako bi Dinamo to napravio sam.

Neformalni vladar hrvatskog nogometa, koji čestita Rijeci na dvostrukoj kruni i naglašava “kako je to viđeno sad i nikad više”, dodaje i kako je Dinamo htio napraviti stadion i kako misli da klub to može.

‘Dinamo je spreman napraviti novi stadion’

“Može se napraviti manji stadion, velebni ne, jasno. No, Dinamo je danas spreman napraviti lijepi, novi, funkcionalni stadion za otprilike 20 tisuća ljudi. Grad bi trebao pomoći u smislu izdavanja dozvola, eventualno davanja nekakvog zemljišta, oslobađanja od komunalnih doprinosa. Realno, nemoguće je napraviti stadion bez suradnje Grada”, kazao je Mamić u intervjuu za SN i nahvalio Milana Bandića koji se nadavao Dinamu novaca iz gradskog proračuna za sport.

“Bandićeva djela su takva kakva još ni jedan čovjek u povijesti Hrvatske nije napravio! Napravio je čuda koja su vidljiva danas, a bit će još više protekom vremena. Bandić nije čovjek, on je – nadčovjek! Mnogo je napravio i za zagrebačke sportaše, uključujući i Dinamo. Međutim, on se nikad neće moći oprati jer je mogao, a i dalje može napraviti dobar gradski stadion! Ako to ne napravi, to će biti jako velika mrlja na tom njegovu kolosalnom djelu koje je napravio za Zagreb”, istaknuo je Mamić i osvrnuo se na suđenje u Osijeku. Kazao je kako ga djelomično okupira sudski proces, a odgovorio je i na pitanje je li Dinamo zbog toga izgubio čvrsto vodstvo?

‘Odlazak Zorana Mamića klub je jako destabilizirao’

“Ključna šteta je bio odlazak Zorana Mamića. Tu se klub jako destabilizirao. Nema spora da su sudski postupak u Osijeku i druga istraga, koja će rezultirati novom optužnicom, ostavili traga na meni. Više nisam operativac kluba, mene ljudi u klubu vole i doživljavaju, ali klub sad ima svoju upravu i svoje organe u kojima ja nisam. Nije to više ni približno situacija kakva je nekad bila. Da sam ja u klubu kao prije, drukčije bih komunicirao prema javnosti, navijačima, institucijama… Sad sam ipak samo savjetnik. To je ipak skroz drukčije. Recimo, da sam ja u klubu, nikada se ne bi dogodio ovaj ‘slučaj Ćorić’. Sve bi bilo na mjestu. Ovako mi je mnogo teže djelovati. Dajem ja savjete, ali nije to ‘to’…

Mamić je i istaknuo kako je sudski proces zaustavio proces privatizacije Dinama.

“Dinamo bi se privatizirao ‘jučer’ da su bile druge okolnosti. Ljudi koji su u klubu tvrde da za to nema u ovom trenutku nema interesa. Zašto otvarati proces kad nema interesa? Samo se možeš izblamirati. Moje suđenje će trajati jako dugo… Međutim, ako sad na ovom prvom suđenju u Osijeku presuda bude onakva kakvu očekujem, a to bi se trebalo dogoditi do kraja godine, onda se vraćam u nogomet. Onda ću kao i svi drugi voditi svoju bitku na sudu. Mislim da će ovaj postupak u Osijeku pokazati da je cijela priča bila čista sapunica. Sve što se meni stavlja na teret potpuno je izmišljeno, neistina. To ću dokazati. Neću kukati i nikoga uvjeravati, shvatio sam da jedino na sudu mogu obraniti svoj lik i djelo”, istaknuo je Mamić koji je kazao kako mu smeta stav državnih organa da su izabrali Dinamo i njegovo ime, koji su, prema njegovim riječima, “bili stup zakonitosti, čistoće i morala”.

‘Ovaj Zakon o sportu za obrisati gu*icu!’

” A onda se skupila ekipa… Bio sam upozoravan. Nastradao sam isključivo zbog predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i zbog HDZ-a! Iako nisam član HDZ-a. Pokušavao sam sa svojim prijateljima pomoći da predsjednica postane predsjednica, da HDZ bude na vlasti… Ali svi su me zgazili kao opušak! Neka su. Oni koji nisu prihvaćali predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koju ja obožavam, koji su bili protiv HDZ-a, koji sam ja simpatizirao i podržavao, poduzeli su sve da nastradam. Smatrali su očito da sam ja previše važan, te da sam previše za njih učinio. Pa su me “sklepali”.

Kako Zdravku Mamiću izgleda današnji Zakon o sportu?

“Neću biti diplomatski raspoložen i kazat ću da je ovaj Zakon o sportu za obrisati gu*icu! Od 64 nacionalna sportska saveza nitko nije dao podršku takvom zakonu! A donesen je… Sportu treba konkretna podrška države. Ne samo na riječima. Treba se doraditi infrastruktura, trebaju se graditi dječja igrališta, igraonice, sportski objekti”, zaključio je Mamić.