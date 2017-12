NASLJEDNIK LUKE MODRIĆA ZA NET.HR OTKRIO TAJNU IZ SVLAČIONICE: ‘U nama se probudio strašan inat, poludjeli smo, eksplodirali’

Moro je postao nezamjenjiv kotačić u sustavu igre trenera Marija Cvitanovića. Da se radi o kvalitetnom i talentiranom igraču, koji u nogama ima ono nešto, kako se u nogometnoj javnosti voli reći za španere, moglo se vidjeti u utakmici Dinama i Istre 1961. prošle subote u Maksimiru, kad je majstorski, poput najvećih znalaca, zabio slobodnjak provukavši loptu ispod obrambenog zida.

Nikola Moro eksplodirao je u ovom jesenskom dijelu tekuće sezone i uz Soudanija i Danija Olma, rođeni Splićanin najzaslužniji što je Dinamo osvojio jesensku titulu prvaka i što kolo prije zimske stanke ima dvanaest bodova više u odnosu na prvog pratitelja Osijek.

Moro je postao nezamjenjiv kotačić u sustavu igre trenera Marija Cvitanovića. Da se radi o kvalitetnom i talentiranom igraču, koji u nogama ima ono nešto, kako se u nogometnoj javnosti voli reći za španere, moglo se vidjeti u utakmici Dinama i Istre 1961. prošle subote u Maksimiru, kad je majstorski, poput najvećih znalaca, zabio slobodnjak provukavši loptu ispod obrambenog zida. Hladno poput špricera… Taj potez možete vidjeti – OVDJE.

Moro poput Ronaldinha i Coutinha

“Razmišljao sam prije udarca o tome, da puknem na taj način i prošlo je ispod zida. Trebalo je još malo niže, ali oni su se razdvojili i prošla je između njih. Ma nije sad to ništa tako posebno, pucao sam kao svaki drugi slobodnjak”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Nikola Moro i osvrnuo se na komentare nogometnih zaljubljenika kako se radi o potezu koji je izveden u maniri Ronaldinha…

“On je zabio takvih nekoliko golova. Mene potez asocira na Coutinha kojeg sam se sjetio da je zadnjih nekoliko puta pucao na taj način. Kažem opet, pucao sam, nije ispalo kako je trebalo, ali je prošlo između njih. Zabio sam gol. Opet kažem, sretan sam zbog toga”, istaknuo je Moro i otkrio koji mu je najdraži gol karijere…

“Onaj protiv Slaven Belupa u Koprivnici za 1-1. Taj mi je pogodak najdraži. To je bio prvi gol koji sam posvetio svojim pokojnim djedovima Anti Graniću i Nikoli Mori“.

Nasljednik Luke Modrića

Strani i hrvatski mediji Moru nazivaju nasljednikom Luke Modrića. A to je ozbiljna usporedba koja, uz to što puno toga govori o kvalitetama ovog Solinjanina, može biti i dvosjekli mač. Jer, radi se o mladom igraču kojem se na leđima u tom slučaju pojavljuje ozbiljan teret. Povucimo paralelu s košarkašom Darijom Šarićem. Uoči početka EuroBasketa proteklog ljeta Šarić je, ponajviše zbog pisanja medija, dobio stigmatu čovjeka koji bi trebao odvesti Hrvatsku prema medalji, dobrom rezultatu na turniru, spasitelja hrvatske košarke. Svi smo vidjeli kako je to završilo…

“U jednu ruku to je za mene pohvala. Ali u drugu ruku, ono što vidim i sam u medijima, vidim da svakog tko napravi neki potez i tko odigra dobru utakmicu odmah se naziva novim Lukom Modrićem. Tako da se ne zamaram time. Radim svoje najbolje što znam i idemo korak po korak do krajnjeg cilja. Što se tiče mišljenja o tome da sam uz Soudanija i Olma bio u polusezoni najbolji igrač Dinama, osobno smatram da sam mogao i bolje. No na kraju balade, zadovoljan sam, zabio sam četiri gola, imao i nekoliko asistencija, tako da mogu kazati da sam sretan svime ostvarenim. Al ponavljam, uvijek može bolje”, dao je do znanja Nikola Moro.

Modri stroj se – probudio!

Nakon prošlogodišnje razočaravajuće sezone u kojoj je Dinamo, nakon 11 godina uzastopne dominacije, izgubio primat najbolje momčadi lige i ostao bez oba trofeja koja su završila u vitrinama Rijeke. No, odlaskom Ivajla Peteva i dolaskom na njegovo mjesto na klupi modrih Marija Cvitanovića, modri stroj se probudio, ponovno počeo gaziti u HNL-u, a razlika u kvalitetu u odnosu na konkurenciju itekako je vidljiva na bodovnoj ljestvici.

“U nama se probudio inat. Kad smo došli na Rujevicu, kad smo pobijedili Rijeku u tom susretu zahvaljujući dvostrukom strijelcu Junioru Fernandesu, u nama se probudio takav inat, inat kakav nismo osjetili prošle sezone. Poludjeli smo, naprosto eksplodirali… I to nas od početka nosi. A sad smo sve kvalitetniji, a to se vidi u odnosu na ostale. Bolji smo od drugih, u to nema dileme. To pokazujemo iz utakmice u utakmicu, to se i vidi, idemo uvijek na sva tri boda”, dao je do znanja Moro koji je po nečem i najbolji u Dinamu.

Naime, on je od svih talentiranih mladića kojima se predviđa blistava budućnost igrač koji je odigrao najviše susreta za Dinamo, čak 22 u ovoj sezoni i nezamjenjiv je član udarnih 11. Sad još preostaje jedna utakmica do zimske stanke, u subotu na Maksimiru protiv Cibalije i onda – odmor!

“Za Božić ću biti doma s obitelji. Idem u Solin. Svake godine sam dole. Najbolje se tako opustim, vidim prijatelje, odmorim se…”, zaključio je Moro.