NASLIJEĐENI NAJBOLJI RODITELJSKI GENI: Ronaldov sin pozvan u brazilsku reprezentaciju

Essa é a delegação brasileira representando a gente nas Macabiadas Mundiais de 2017. Um abraço especial pro meu filho @ronald_lima que ta no time de futebol sub18. Boa sorte, galera! Vamos pra cima deles, Brasil! #maccabiah2017

A post shared by Ronaldo (@ronaldo) on Jul 5, 2017 at 4:59am PDT