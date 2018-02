SLAVEN BILIĆ O POVRATKU NA KLUPU: ‘Držim se uvjerenja da je to najmudrija opcija’

Posljednji trenerski posao obnašao je Bilić u West Hamu

Početkom mjeseca studenog prošle godine Slaven Bilić otpraćen je s West Hamove klupe i odtad miruje čekajući novi angažman i vjerojatno i sam prati u koje ga sve klubove i reprezentacije mediji, pa gotovo svakog tjedna, sele. Dug je popis takvih među kojima su, da nabrojimo samo neke, Glasgow Rangers, Galatasaray, Stoke City, West Bromwich Albion, izabrana vrsta Australije, a kao posljednji u nizu spominjao se i Stuttgart…

BILIĆ VAŽE RAZNE OPCIJE: ‘Zovu me iz mnogih zemalja. Već mi pomalo nedostaje posao, to mi je u venama’

Nedavno je u razgovoru za Sky Sports hrvatski nogometni stručnjak izjavio da se zaželio trenerskog posla.



Čeka kraj sezone

“Mnogi ljudi zovu i iz Engleske i iz drugih zemalja, važem opcije. Trenutno se odmaram, radio sam gotovo 12 godina, čak i tijekom ljeta. Znam svoje mjesto na karti trenera, znam da mogu malo čekati, ali svjestan sam da nisam u kategoriji najvećih koji mogu isključiti telefon, čekati godinu dana i onda ga opet uključiti i reći – vratio sam se. Ako se pojavi neka dobra ponuda, u najmanju ću je ruku razmotriti jer mi već pomalo nedostaje posao, to mi je u venama”, izjavio je tada, a sada u izjavi za Sportske novosti zapravo potvrdio da novosti ili pomaka prema trenerskom aranžmanu zapravo – nema.

Točnije, čini se da Bilić neće hitati u novi posao već vjerojatno pričekati da aktualna sezona završi, a onda razmotriti opcije koje će se nuditi.

“Razumijem interes medija i vašu radoznalost, sve je to dio našeg posla, ali ne mogu reagirati na svaku vijest, niti utjecati na ono što se piše. Neću negirati da sam imao više konkretnih ponuda. Respektiram svakog i zahvaljujem na interesu. No držim se uvjerenja kako je najmudrija opcija napuniti se energijom i osvježiti ideje do kraja sezone, pa tada prihvatiti neki od zanimljivih i motivirajućih projekata”, rekao je Bilić.