ROBERT PROSINEČKI O KLUPI BIH: Veliki Žuti priznao što ga vuče prema tom poslu, no ima i jedan poseban uvjet

Tko je izbornik nogometne reprezentacije BiH znat će se početkom siječnja

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, legendarni Robert Prosinečki i dalje je u uskom krugu kandidata koji se spominju u kontekstu preuzimanja izabrane vrste Bosne i Hercegovine.

Odluka koja će biti vjerojatno donesena 4. siječnja bit će ili u koristi Prosinečkog ili Amara Osima koji se ističu kao lideri utrke za mjesto izbornika BiH, odnosno poziciju s koje su već ranije, na ovaj ili onaj način, maknuti Dragan Okuka, Fatih Terim, Sven-Göran Eriksen… Javljaju to Nezavisne novine koje i donose izjave Prosinečkog koji tvrdi da ima uvjet žele li ga na klupi reprezentativne momčadi.

Plaća 30,000 KM

“Moj primarni uvjet za preuzimanje funkcije izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će da osobno imenujem pomoćnike. Teško je reći u ovom trenutku hoću li biti novi izbornik. Osobno bih volio prihvatiti taj izazov. Ljudi iz Saveza su me kontaktirali nakon sjednice održane u petak. Informiran sam da sam u užem izboru i načelno smo dogovorili novi sastanak u četvrtak. Još ne znam hoće li to biti ovdje u Zagrebu ili negdje drugdje. Tek kada obavimo razgovore moći ću reći i nešto više vezano za moj eventualni angažman na klupi BiH”, kazao je Prosinečki koji bi, preuzme li posao, mjesečno trebao zarađivati oko 30,000 KM.



“Prvo ću, naravno, saslušati što se od mene očekuje. Želim znati kako predstavnici Saveza vide našu eventualnu buduću suradnju. Moj stav neće biti fokusiran na novac. Prije svega zanimat će me izbor suradnika u stručnom stožeru. Ja već godinama gdje god sam radio imao sam svoje standardne pomoćnike. To su Gordan Ciprić i Dragan Spasić. Riječ je o ljudima koji su od početka sa mnom, gdje god sam radio i bez toga teško da možemo doći do dogovora, ali vidjet ćemo. Treba vidjeti kakav će biti stav predstavnika Saveza po tom pitanju, pa ćemo razgovarati i o ostalim detaljima”, poručuje Prosinečki.

S BiH se mogu napraviti velike stvari

Prema navodima izvora dosadašnja praksa, ne i pravilo, bila je da pomoćnike bira Savez ‘nerijetko i po nacionalnom ključu’.

“Reprezentacija BiH mi je, kao i većini, vrlo dobro poznata. Tu ima velikih nogometnih imena, koja igraju u velikim klubovima. Ima tu i mlada generacija nogometaša, koji imaju što reći i pokazati. Potencijal je prisutan. Mogu se napraviti velike stvari i tko god bio izbornik siguran sam da ima šanse da domoći se velikog natjecanja”, zaključio je proslavljeni hrvatski nogometaš.