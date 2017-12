NAPOKON OTKRIVENO ŠTO ĆE BITI S VRSALJKOM: To bi trebalo bi to, vijest su potvrdili i agent Vatrenog i Atleticov predsjednika

Napoli je podigao svoju ponudu za Vrsaljka, a ovo bi trebalo zaključiti priču

Ponuđenih 20 milijuna eura za dovođenje Šime Vrsaljka u siječanjskom prijelaznom roku Napoli je nedavno povisio na 22 milijuna, no čini se da hrvatski nogometni reprezentativac neće napustiti madridski Atletico. Klupski predsjednik Enrique Cerezo i Vrsaljkov zastupnik Giussepe Riso smatraju da će upravo takav biti rasplet ove priče koja se već neko vrijeme provlači kroz medije.

“Vjerujem da će Vrsaljko ostati u Atléticu. Zapravo, siguran sam u to. On je igrač Atletica i nadam se da će to biti i u 2018. godini. S Napolijem imamo dobar odnos, no to ne znači da smo im voljni prodati Vrsaljka”, prenosi 24sata.hr riječi Cereza, potom i njegova agenta.

Teško izvediv posao

“Predstavnici Napolija i Atletica razgovarali su i saslušali jedni druge. No ta je operacija teško izvediva jer je Šime važan Atleticu i treneru Simeoneu te ga on želi zadržati u svojim redovima. Atletico želi da Vrsaljko ostane, barem do lipnja, do kraja sezone”, kaže Riso i time, očito, zasad zaključuje priču o mogućem povratku hrvatskog beka u talijansku Seriju A.