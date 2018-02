MODRIĆ SASVIM OTVORENO: Kapetan analizirao suparnike sa SP-a, priznao za čime žali i kazao nešto što će oduševiti navijače Reala

Luka Modrić dao je opširan intervju magazinu Four Four Two

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić smatra da je Hrvatska dovoljno snažna za proći skupinu na Svjetskom prvenstvu u lipnju no da protiv Argentine, Nigerije i Islanda tek mora pokazati kvalitetu.

“Našli smo se u kompliciranoj i zahtjevnoj grupi. O Argentini nije potrebno trošiti riječi, svi znaju njene snažne točke i koliko je ona opasna. Island pak poznajemo jer smo igrali protiv njega u kvalifikacijama ali i prije toga”, rekao je Modrić u razgovoru za britanski časopis Four Four Two.

“Nigerija je vjerojatno najveća nepoznanica. Bit će teško, no vjerujem da smo spremni i dovoljno snažni proći skupinu. Moramo pokazati svoju kvalitetu te ići po pobjedu u svakoj od tih utakmica. Smatram da smo dovoljno talentirani za suprotstaviti se bilo kojoj ekipi na Svjetskom prvenstvu”, dodao je.



INTERVIEW

Prošla sezona – najbolja

Iza Modrića su 103 utakmice za reprezentaciju tijekom kojih je zabio dvanaest golova. Prošla godina bila mu je najbolja u karijeri.

“Bila je to fantastična godina. Najbolji nogomet igrao sam 2017. S Real Madridom sam osvojio španjolski naslov i Ligu prvaka u istoj godini, nešto što klubu nije bilo pošlo za rukom posljednjih 50 godina. Osvojili smo i europski te španjolski Superkup pa onda i Svjetsko klupsko prvenstvo. Na osobnoj razini sam također imao sreće i dobio priznanja. Našao sam se u najboljoj momčadi Lige prvaka i španjolskog prvenstva. Dodamo li k tome da se Hrvatska kvalificirala na Svjetsko prvenstvo mogu reći da mi je to bila najbolja godina u karijeri”, dodao je.

U lipnju je u Cardiffu s Real Madridom pobijedio talijanskog prvaka Juventus s 4-1 i drugi put zaredom osvojio Ligu prvaka, što niti jednom klubu do tada nije uspjelo.

“To je bila naša najbolja utakmica od sva tri finala Lige prvaka u kojima smo nastupili. Bila je to ujedno i moja najbolja utakmica. Ponosan sam kada se sjetim tih trenutaka. Čitav život sam trenirao da bih to doživio”, istaknuo je 32-godišnji vezni igrač.

Ispunjenje sna

Modrić je od 2012. i dolaska u Real Madrid tri puta osvojio Ligu prvaka. Dva puta je u finalu slavio protiv Atletico Madrida i jednom protiv Juventusa.

“Poput svakog dječaka koji odrasta igrajući nogomet uvijek sam sanjao osvajanje Lige prvaka. Sada ne samo da mogu reći kako sam ju osvojio, već i da sam bio protagonist te nezaboravne noći. San mi se ostvario. Štoviše, bilo je to ljepše od sna”, napomenuo je.

Prošle sezone je momčad prepuna kvalitetnih igrača izgledala drugačije nego ove sezone. Na to podsjeća Modrić.

“Svi smo bili motivirani, spremni dati život jedan za drugoga. Uvijek smo bili sretni i motivirani kada bi došao utorak ili srijeda i s njima utakmica Lige prvaka. Jedva smo čekali da stignu ti okršaji, čak i kada bi smo prethodno slabo odigrali u prvenstvu. Uvijek smo znali da sve loše u prvenstvu možemo ispraviti pobjedama u Ligi prvaka”, rekao je.

Pobjednički mentalitet

Idući tjedan europski prvak igra ključnu utakmicu sezone protiv PSG-a, vodeće momčadi francuskog prvenstva. Madridski klub oprostio se već u siječnju od naslova prvaka Španjolske i kupa pa su dva dvoboja u osmini finala Lige prvaka od presudne važnosti za spašavanje sezone.

“Real Madrid je uvijek imao pobjednički mentalitet. To nam je pomagalo u teškim trenucima”, naglasio je.

Prošle sezone su osvojili naslov prvaka Španjolske, prvi put od 2012. godine, no sada je sasvim izgledno da će ga vratiti najvećem protivniku Barceloni. Katalonski klub vodi sa 58 bodova, Atletico ima 49, Valencia 40, a Real Madrid 39 bodova i utakmicu manje.

“Rezultati nisu kakve smo očekivali. Prošle sezone su nam stvari polazile za rukom, nekoliko utakmica smo pobijedili u sučevoj nadoknadi. Ove sezone igramo dobro no to očito nije dovoljno”, objašnjava Modrić.

Želja je i dalje ista

Vjeruje kako Real Madrid neće otići na godišnji odmor već nakon veljače i susreta s PSG-om.

“Uvjeren sam da je ovo privremena kriza i da ćemo do kraja ostvariti cilj. Želimo obraniti naslove osvojene prošle sezone. To neće biti lako ali ja vjerujem u kvalitetu ove momčadi”, poručuje.

Prošli mjesec je javno stao u obranu trenera Zinedinea Zidana. Francuz je osvojio osam titula u zadnje dvije godine no val kritika srušio se na njega. Prošli vikend se nastavila agonija poslije remija kod Levantea (2-2), kluba koji zauzima 17. mjesto među 20 momčadi.

“Čast mi je igrati uz legendu kao što je Zidane. On je bio jedan od najboljih igrača svih vremena. Preplavili su nas osjećaji kada smo bili saznali da će nam on biti trener. Njegovo prisustvo na klupi uvijek nas je motiviralo da na travnjaku dajemo sve od sebe. Bio je vezni igrač pa vidi stvari koje bi trebali raditi vezni igrači poput mene. Drugi to ne mogu vidjeti. Uvijek sam spreman slušati njegove savjete, naš odnos je izuzetno snažan. Dovoljno je već iskusan da zna kada je potrebno dati igračima više slobode na terenu. Upravo to nam je puno pomoglo i omogućilo osvajanje trofeja”, dodaje Modrić.

Nitko kao Ronaldo

Hrvatski nogometaš je upitan i o suigraču Cristianu Ronaldu. Portugalac je ove sezone 20 puta zatresao mrežu u 27 utakmica. U prvenstvu je, međutim, zabio samo osam golova što je razočaralo mnoge nakon što je proglašen najboljim igračem svijeta u 2017.

“Prije svega on je fantastična osoba, uvijek je spreman pomoći. Nitko nema takvu radnu etiku. Puno vremena provodi trenirajući kako bi bio siguran da je fizički uvijek na najvišoj razini. Njegov uspjeh stoga nije slučajan, to je rezultat njegovog rada i talenta. Uživam igrati s njim. On i suigrače čini boljima. Uvijek se nađe u pravo vrijeme na pravom mjestu. Njegovi pokreti su perfektni, te nam donose pobjede”, priča Modrić o 33-godišnjem Portugalcu s kojim igra pet i pol godina.

Žali zbog jednog

Dok nije zaigrao s njim u kolovozu 2012. hrvatski reprezentativac je nosio dres londonskog Tottenhama. Posljednjih tjedana je ondje bio pritiskao upravu da ga proda što je okončano tek kada je klub prihvatio 30 milijuna eura za njega.

“Žao mi je zbog načina na koji sam otišao. Da smo se barem rastali na ljepši način. Nadam se da navijači Tottenhama razumiju da sam morao slijediti svoje snove”, kaže Modrić koji u dresu londonskog kluba igrao od 2008. do 2012. bez osvojenog trofeja

“Jedino radi čega žalim jest što s Tottenhamom nisam osvojio niti jedan naslov premda smo igrali dobar i atraktivan nogomet te bili snažni. Imao sam odličan odnos s ljudima u klubu i navijačima. Tottenham mi je ostao u lijepom sjećanju te mi pružio priliku da igram u jednoj od najboljih liga na svijetu”, zaključio je.