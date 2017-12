LEGENDA JE IZBEZUMLJENA, ROONEY OTKRIO KAKO MU JE LOVREN POMOGAO: ‘Pa nije mu ovo prva utakmica u životu’

Dejan Lovren je tema dana nakon ogleda Liverpoola i Evertona

Gradski derbi u nedjelju su igrali Liverpool i Everton, a završio je on podjelom bodova nakon konačnih 1-1. Liverpoolova momčad imala je više od igre, imala je i vodstvo, ali je Wayne Rooney donio gostima bod nakon realizacije jedanaesterca kojeg je skrivio Dejan Lovren.

Upravo je hrvatski reprezentativac, točnije njegova reakcija, podijelio nogometne stručnjake nakon ogleda pa tako Gary Neville, prenosi nogometni portal Goal, kazao:

‘Bilo je to naivno’

“Istina, sudac ovo nije morao suditi, možete vidjeti koliko Lovren protestira. Ali, on sam je sucu dao priliku da dosudi jedanaesterac, pa pogledajte samo što radi rukama! To je bilo jako naivno s Lovrenove strane, jako naivno. Calvert-Lewin je samo čekao da ga on dotakne, a Lovren je uz svo svoje iskustvo trebao pametnije postupiti. Pa nije mu ovo prva nogometna utakmica u životu!”



Liverpoolov menadžer Jürgen Klopp ne slaže se s takvim viđenjem. Njegova kritika upućena je sucu.

“Nije mi jasno zašto je dosudio penal! Lovren ništa nije učinio, no hoće li moje mišljenje išta promijeniti?! Volio bih razgovarati s ljudima koji barem malo razumiju nogomet! No dobro, ja sam u krivu, vi ste u pravu, ispričavam se svima, ali ljutit sam jer to nije trebao biti penal, posebno kada pogledate kriterij suca tijekom utakmice. Osjećam se jako frustrirano. Moji igrači danas su bili fenomenalni, ali moramo prihvatiti da niti ovakav nastup nije bio dovoljan za pobjedu.”

Lovren pomogao Rooneyju

Wayne Rooney bio je zadovoljan, a otkrio je i kako mu je Lovren pomogao koncentrirati se za izvođenje najstrože kazne.

“Činilo se kao čist penal. Gurnuo ga je i sudac je donio ispravnu odluku. Pomoglo mi je i što je Lovren napucao loptu pa sam imao vremena koncentrirati se prije udarca! Ovo je velik bod za nas, isplatilo se biti strpljiv do kraja utakmice. Uvijek je gušt igrati u gradskom derbiju, a zabiti Liverpoolu za mene je – poseban užitak”, kazao je Rooney.