KALINIĆ POMOGAO GATTUSU STIĆI DO PRVE POBJEDE: Nakon kiksa kod Beneventa i poraza u Rijeci, Milan napokon slavio

Prva pobjeda Milana pod vodstvom trenera Gattusa

U susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Bolognu 2-1 ostvarivši prvu pobjedu pod vodstvom novog trenera Gennara Gattusa. Gattuso je na klupi “Rossonera” startao remijem protiv fenjeraša Beneventa (2-2) kojem je to jedini bod ove sezone, a potom izgubio na Rujevici od Rijeke (0-2). U trećem susretu dočekao je i prvu pobjedu, premda je Bologna vrlo lako mogla do boda.

Dvostruki strijelac Bonaventura

Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Giacomo Bonaventura (10, 75), dok je pogodak za goste zabio Simone Verdi (23). Hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić upisao je asistenciju za prvi pogodak Milana, a igrao je do 68. minute. Bruno Petković je kod gostiju zaigrao u posljednjih sedam minuta.



Vratnica spasila Milan

Milan je odlično ušao u utakmicu i poveo je već u 10. minuti. Ignazio Abate je dugačkom loptom uposlio Nikolu Kalinića koji je na rubu kaznenog prostora loptu spustio glavom do Bonaventure, a ovaj lijepim udarcem svladao Antonia Mirantea. Međutim, Bologna je izjednačila u 23. minuti golom Simonea Verdija. Velike zasluge za pogodak idu i Mattiji Destru koji je po krilu sjajno prošao Mateu Musacchija, te povratnom loptom uposlio Verdija. Bologna se dobro držala do 75. minute kada je Bonaventura glavom zabio za novo vodstvo. Dvije minute kasnije moglo je biti 2-2, no vratnica je zaustavila udarac Adama Masina.