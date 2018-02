Hrvatski napadač Mario Mandžukić razgovarao je za Sky Sport

Talijanski Sky Sport naziva Marija Mandžukića neumornim ratnikom koji je na raspolaganju treneru momčadi Massimilianu Allegriju i neiscrpnim resursom na kojeg se uvijek može računati. Njegovi suigrači znaju da se na njega uvijek mogu osloniti, a Juventusovi navijači da za njega nema izgubljene lopte i zato ga obožavaju.

U razgovoru za Sky Mandžukić je pričao o planovima u aktualnoj sezoni, svojem odnosu s navijačima i trenutačnoj situaciji na ljestvici talijanskog prvenstva koju predvodi Napoli ispred Juvea, branitelja naslova prvaka.

‘Sviđa mi se kako Napoli igra’

Jedan bod razdvaja vodeći Napoli i najjaču torinsku nogometnu momčad na pozicijama jedan i dva u poretku ljestvice Serije A. Juveova hrvatska snaga priznaje da mu je nogomet koji igra trenutačni lider talijanskog prvenstva vrlo dopadljiv.



“Sviđaju mi se, sviđa mi se stil igre i organizacija Sarrijeve momčadi. Napadački su dobri, postižu mnogo pogodaka i koriste prednost toga što se nisu mnogo mijenjali proteklih godina”, kaže Mandžukić čiju momčad u petak očekuje ligaško gostovanje kod Fiorentine, potom susret s Tottenhamom u osmini finala Lige prvaka.

“U cijelosti sam usredotočen na Fiorentinu, dobra utakmica ondje bila bi odlična priprema za ono što nas očekuje protiv Spursa”, kaže Mandžukić dodajući da je ljepota u nogometu u tome što se u svakoj sezoni nudi nova prilika za naslov, a i u ovoj Juventus, ‘premda svjesni da to neće biti lako ostvariti, cilja maksimum, odnosno osvajanje svega’.

Iako ‘odgojen’ kao napadač, Mandžukić u Juventusu već dulje vrijeme igra na krilu. Kaže da voli tu ulogu.

“Sviđa mi se premda u njoj ne ulazim u šanse za pogodak. Glavni mi je zadatak biti usredotočen u fazi obrane, ali i davati doprinos u napadačkom dijelu. Volim odgovornosti i ponosan sam što mi se ukazuje povjerenje stavljajući me u tu poziciju. To mi omogućuje napredak i pruža šansu da pomognem momčadi.”

Dvije želje

Otkako je 2015. godine stigao u torinski Juventus Mandžukić je osvojio pet domaćih trofeja sa klubom, dva naslova u prvenstvu, dva u tamošnjem Kupu i jedan u Superkupu, ali i srca navijača koji su što misle o njemu jasno poručili tijekom utakmice protiv Barcelone u Ligi prvaka kada su razvili ogromnu zastavu sa njegovom slikom.

“Teško je opisati osjećaj koji me preplavio u tom trenutku. Nisam to očekivao, a iznenadila me i veličina transparenta. Želio bih se svima zahvaliti a najbolji način za to je nastaviti raditi i pružati zadovoljstvo Juventusovim navijačima”, poručuje Mandžukić dodajući koliko cijeni Allegrija s kojim ima ‘odličnu komunikaciju’ i kojeg naziva ponajboljim svjetskim trenerom u korist čega govore njegovi rezultati.

Za kraj je dodao:

“Početkom svake sezone imam dvije želje – prva je izostanak ozljeda, ne samo mojih već i mojih suigrača, a druga koliko je god moguće naslova sa Juventusom.”