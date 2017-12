NAPOLI OZBILJNO ZAGRIZAO ZA VRSALJKA, ČEKA SE ODLUKA VATRENOG: Simeone javno poslao poruku Šimi

Iako se spominju klubovi poput Juventusa, Rome, Liverpoola i Manchester Cityja, jedino je Napoli javno potvrdio interes za Vrsaljka.

Atletico Madridu je potreban hrvatski reprezentativni branič Šime Vrsaljko, no trener Diego Simeone neće mu zatvoriti vrata poželi li idući mjesec napustiti klub.

“Ja nikome ne zatvaram vrata. U siječnju igrači mogu doći i otići. To je nogomet, a klub ima svoje potrebe. Sve igrače koje imam, dok ih imam, nastojat ću iscijediti. Dok su ovdje, svi su mi važni. Šimi nisu išle na ruku neke situacije. Prošle sezone se izborio za mjesto u prvoj postavi, no kasnije se ozlijedio, a Juanfran dobro odigrao. Juanfran mu je oduzeo mjesto u udarnoj postavi. Sada su se obojica oporavila od ozljeda te se ponovno natječu za to mjesto. Trebam ih obojicu”, rekao je Simeone u petak na konferenciji za medije odgovarajući na pitanje o mogućem odlasku Vrsaljka.

Asistencija protiv Betisa

Vrsaljko je ove sezone odigrao 477 minuta te se tjednima nagađa o njegovom nezadovoljstvu statusom te odlasku u talijanski Napoli kada se za dva tjedna otvori zimski prijelazni rok. Vrsaljko je prošli vikend zaigrao u prvenstvu prvi put nakon 30. rujna. U pobjedi na gostovanju kod Betisa od 1-0 odigao je svih 90 minuta te dodao za pogodak. To mu je bila druga asistencija ove sezone.

“Protiv Betisa je dobro odigrao. Zadovoljan sam i njime i Juanfranom. Uvijek tražim ono što je najbolje za momčad”, istaknuo je Simeone.

Kada je u ljeto 2016. došao u Madrid iz talijanskog Sassuola, Vrsaljko prvi dio sezone nije uspijevao izgurati iz udarne momčadi 32-godišnjeg Juanfrana Torresa, jednog od ljudi u koje Simeone ima najveće povjerenje. Juanfran i Simeone došli su u klub 2011. te čine srž momčadi koja je Atletico vratila u europske visine, nešto što su desetljećima čekali navijači crveno-bijelih. Prije točno godinu dana Vrsaljko je dobro iskoristio ulaske s klupe te se izborio za mjesto u udarnoj postavi. Početkom ožujka je njegovo ime prvi puta odjekivalo ispunjenim Vicente Calderónom, no samo dva tjedna kasnije je ozlijedio koljeno te propustio ostatak sezone. Suigračima se na travnjaku priključio četiri mjeseca kasnije. Simeone ga je prikovao za klupu. Krajem rujna je startao u prvenstvu protiv Leganésa pa u listopadu u Kupu protiv trećeligaša Elchea i Ligi prvaka protiv Qarabaga, a Atlético je sve tri utakmice odigrao neriješeno. Tada su španjolski mediji izvijestili o padu njegove forme.

Traži pregovore s Napolijem?

Vrsaljko je imao problema s mišićem, a nedavno je osjetio i bolove u leđima. Simeone je zatim počeo na desnog beka stavljati defenzivnog veznog Thomasa Parteyja kojemu to nije prirodna pozicija. Početkom mjeseca je i stoper Jose Maria Gimenez, kojeg je ljetos isprobavao na toj poziciji, dobio prednost u odnosu na Vrsaljka. U Londonu je Vrsaljko ostao na klupi protiv Chelseaja, dok su na travnjaku bili Partey i Gimenez. Juanfran se ozlijedio i nije uživo gledao kako se nakon 1-1 njegov klub oprašta od Lige prvaka nakon nekoliko godina tijekom kojih je dva puta bio u finalu tog natjecanja.

Madridom se tada već proširila priča kako Vrsaljko preko svog zastupnika Giuseppea Risa od klupskih čelnika traži pregovore s Napolijem. Talijanski klub koji već 27 godina čeka na naslov prvaka Italije htio je dovesti Vrsaljka u ljeto 2016. No on se odlučio za Atletico koji je dva mjeseca ranije izgubio u finalu Lige prvaka. Juanfran Torres promašio je tada jedanaesterac nakon čega je s bijele točke pogodio Cristiano Ronaldo odnijevši trofej u ruke najljućeg rivala Reala.

OGLASIO SE ŠEF NAPOLIJA: ‘Istina je, želimo Vrsaljka, ali ga ne možemo dobiti u siječnju, međutim…’

Transfer realniji na ljeto?

Napoli nudi Atleticu 20 milijuna eura, četiri više u odnosu na ono što je madridski klub platio Sassoulu. Atletico je zatim izvjesio cijenu od 25 milijuna eura, a iako se spominju klubovi poput Juventusa, Rome, Liverpoola i Manchester Cityja, jedino je Napoli javno potvrdio interes. Klub s juga Italije zaostaje bod za milanskim Interom te i dalje vjeruje u naslov prvaka. Poput Atletica ispao je u Europsku ligu. U četvrtak je predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis rekao kako se želi Vrsaljkom pojačati na boku, no da će ga u siječnju teško dovesti.

“Nedavno sam telefonski razgovarao s predsjednikom Atletica koji mi je rekao da mi ga ne može dati sada, nego u lipnju, jer imaju puno utakmica do kraja sezone”, rekao je De Laurentiis za novine Il Mattino sa sjedištem u Napulju.