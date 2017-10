NAPETO U HAJDUKU UOČI DERBIJA: ‘Znam što ljudima znače pobjede, ali mislim da pojedinci ne shvaćaju to tako’

U redovima Hajduka vlada optimizam uoči subotnjeg derbija protiv Dinama u 13. kolu domaćeg prvenstva. Svi su u klubu uvjereni da mogu srušiti Zagrepčane i smanjiti zaostatak za njima.

Pun samopouzdanja je i Ante Erceg koji, ipak, priznaje da nije baš sve idilično u redovima splitske momčadi.

CARRILLU JE DOSTA NEDISCIPLINE: Said izbačen iz momčadi i ne konkurira za utakmicu protiv Dinama!

‘Atmosfera nije baš bajna’

“Atmosfera u svlačionici nije baš bajna, ali to mi moramo riješiti sami između sebe te pokazati karakter i snagu u derbiju. Igramo na Poljudu, dat ćemo sve od sebe i vjerujem da ćemo uz pomoć naših navijača pobijediti Dinamo. Imamo kvalitete i snage za to. Ako oni pobijede, to je onda već veliki zaostatak, deset bodova bi bilo stvarno puno, previše. Ali gledat ćemo samo ovu utakmicu, pokušati pobijediti i smanjiti zaostatak”, rekao je Erceg za Dalmatinski portal.



Nakon pobjede protiv Cibalije (2-1) u prošlom kolu puno se pričalo o sebičnosti dijela Hajdukovih igrača. Na meti je najviše bio Ahmed Said koji nije želio dodati loptu upravo Ercegu koji je bio u boljoj poziciji. Na koncu je Said zbog neprimjerenog ponašanja u srijedu prebačen u drugu momčad.

“Sami ste vidjeli sve, ne znam što je, to treba riješiti u svlačionici, skupa s trenerom. Ja želim samo da Hajduk pobjeđuje, ne gledam sebe, znam što ljudima znače te pobjede, ali mislim da pojedinci ne shvaćaju to tako. Said je tada htio najbolje, ali neka se pravila u momčadi moraju znati”, dodao je Erceg.