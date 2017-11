NAKON RUŠENJA HAJDUKA U RUDEŠU PRIZNALI DA NIJE SVE BAJNO: ‘Ne družimo se van terena. Oni su nepripremljeni i bezobrazni’

Veliku pobjedu ostvarila je nogometna momčad Rudeša preokrenuvši 0-2 u konačnih 3-2 na Poljudu čime je potvrđena kriza u splitskom Hajduku koja je potom i rezultirala otkazivanjem suradnje treneru Joanu Carrillu. Rudeš je i dalje posljednji klub Prve HNL, a unatoč velikoj pobjedi čini se da u klubu iz zapadnog dijela Zagreba niti sad nema mira.

Igrači se, naime, teško sporazumijevaju, dapače i nemoguće kada su španjolska pojačanja momčadi u pitanju, javlja 24sata.hr.

“S njima se nemoguće sporazumijevati, ne znaju ništa pričati osim španjolskog. Evo, tu su već nekoliko mjeseci, i nisu se potrudili naučiti niti osnove engleskog ili hrvatskog. Za španjolsku trojku pripremio sam osnovne riječi na španjolskom, engleskom i hrvatskom, no zabadava. Nisu to ni pipnuli. Obećali su sada da hoće, no to ćemo tek vidjeti. Taj nedostatak komunikacije nam je veliki problem”, priznao je kapetan kluba Leo Mesarić kojem u komunikaciji sa suigračima ne pomaže niti činjenica da sam govori četiri jezika, među njima i španjolski.

“Iskreno, meni je to potpuno nepoštivanje kluba, baš bezobrazno. Došli su u Rudeš potpuno nepripremljeni. Pazite, ja sam igrao u Grčkoj i na Kreti nekoliko godina, ali već nakon nekoliko mjeseci sam znao pa i više od osnova grčkog. A pazite, znao sam i engleski, pa vjerojatno nisam ni trebao učiti grčki, no učinio sam to iz poštovanja”, kazao je Mario Budimir i zaključio:



“Naravno da se ne družimo s njima van terena, ali nismo mi za to krivi, oni su se svojim ponašanjem distancirali od momčadi. Za njihovo bi dobro bilo da se malo trgnu.”