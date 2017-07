RAZOČARENJE NAJVEĆEG PEHISTE HNL-A: ‘Zamjeram im to, ipak sam na Poljudu proveo deset godina’

Marko Bencun novi je igrač Intera.

Bencun je raskinuo ugovor s Hajdukom, a Inter je bio brz, ponudio mu suradnju koju je on prihvatio.

“Ovo je novi početak, opet sam dugo izbivao zbog ozljede, u smiraj sezone sam igrao nešto malo za drugu ekipu Hajduka. Stigao sam u Inter, veselim se novim izazovima i nadam se da će mi karijera krenuti uzlaznom putanjom”, kazao je Marko Bencun te nastavio i osvrnuo se na to kako je upravo on na glasu kao najveći pehist u HNL-u.

‘Želim izbjeći ozljede, no nisam imao sreće’

“Svi to tvrde, naravno da kao svaki igrač želim izbjeći ozljede, no nisam imao sreće. Kad god sam ušao u formu, nešto se dogodilo, uvijek neka ozljeda, sitnija ili neka koja me duže vrijeme maknula s travnjaka te izbacila iz ritma. No, nisu me ozljede pokolebale, želim se vratiti još jači, imam 24 godine i vjerujem da mogu oživjeti karijeru”, izjavio je Bencun koji je uistinu talentiran igrač, ali su ga ozljede spriječile u razvoju karijere. Isto tako, Bencun je u intervjuu za Sportske novosti kazao kako se malo razočarao što nije ostao na Poljudu.

‘Imam veće ambicije od igranja u Drugoj ligi’

“Iskreno, malo me to iznenadilo jer su govorili da ću produžiti ugovor, ići na pripreme, no eto… Svako ima svoje planove, meni su ponudili što su ponudili, kazali su da igram za B ekipu, nisam bio ni pozvan na pripreme i u tome je bio problem. Ni novac nije bio presudan, jednostavno imam veće ambicije od igranja u Drugoj ligi. Malo im zamjeram budući da sam u Hajduku bio deset godina i veliki sam navijač Hajduka i zbog toga mi nije bilo lako napustiti Poljud. Vidio sam se u Hajduku, no to je jednostavno tako, okrenuo sam novi list i sad ćemo vidjeti što će biti”, dao je do znanja Bencun pa se osvrnuo na trenera Carrilla:

“Iskreno, s trenerom Carrillom nisam imao neki odnos budući da sam s njim odradio možda dva treninga, ali prijatelji iz kluba su mi rekli kako se radi o dobrom treneru, radišnom, koji ima viziju”, kazao je Bencun.