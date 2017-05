ODLAZI NAJVEĆI DINAMOV TALENT: Zbog stalnih sukoba i nezadovoljstva nema ga smisla držati u svlačionici

Najtalentiraniji igrač modre svlačionice Ante Ćorić skoro pa sigurno na ljeto odlazi iz Dinama.

Iako Ante Ćorić kod trenera Ivajla Peteva nije standardni član udarnih 11, Ćorić se i dalje nalazi u fokusu klubova diljem Europe. Trenutno, najveći interes za njega pokazuje talijanska Sampdorija. Prema pisanju Sportskih novosti, vode se vrlo ozbiljni razgovori na tu temu.

Međutim, u Maksimiru se za Antu Ćorića očekuju ponude još nekih klubova, jer javlja se još zainteresiranih. SN ističe da, to što još nema službenih ponuda, ne znači baš ništa, one ionako stižu kad su poslovi već pri kraju, kad se trebaju dogovoriti još samo neki detalji. No, definitivno, priča Ante Ćorića u Dinamu se lagano približava svome kraju.





“Imamo dojam da su zbog toga obje strane skroz zadovoljne. Ćorić već duže vrijeme nije sretan u Dinamu, počelo je još od vremena Zorana Mamića. Odmah se razaznalo da odnosi ne štimaju i da će se teško popraviti. Kad je još Dinamo doveo Sammira, a Ćorića gurnuo na lijevu stranu, bilo je jasno da će mladi igrač tražiti brzu mogućnost odlaska”, pišu Sportske.

S druge strane, klupski stav je također logičan, zbog svih tih stalnih sukoba i nezadovoljstva koje je iskazivao Ćorić, nema smisla držati ga u svlačionici jer generira negativne vibracije.