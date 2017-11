‘NAJTEŽA ODLUKA U 25 GODINA’: Čelična lady objasnila zašto je Bilić dobio otkaz i od čega se nikad nije oporavio

Otkaz Slavenu Biliću, koji je početkom tjedna smijenjen s funkcije trenera West Hama, prokomentirala je i klupska ‘čelična lady’, dopredsjednica Karren Brady.

Serija loših presudila je hrvatskom treneru koji je nakon dvije i pol godine dobio otkaz u klubu u kojem je proveo i dio igračke karijere. Bilić je tako momčad ostavio u zoni ispadanja, na 18. mjestu, sa samo devet bodova iz 11 kola. Na klupi ga je zamijenio nekadašnji trener Evertona i Manchester Uniteda David Moyes koji ima zadatak spasiti klub od potonuća u niži rang.

‘Bio je ludo lojalan West Hamu’

“Slaven je bio iskren čovjek s integritetom i inteligencijom i bio je ludo lojalan West Hamu. Otkaz tako pristojnom čovjeku bio je jedna od najtežih odluka koju je uprava morala donijeti u posljednjih 25 godina. On se nikad nije bojao istine i zbog toga smo ga voljeli. Voljeli bismo ga zadržati, ali nismo mogli i on je to shvatio”, napisala je Brady u kolumni za The Sun.



“U prvih šest mjeseci, kad je Dimitri Payet vodio momčad svojom briljancijom, Bilić je ponekad izgledao zamišljeno, kao da je znao da je riječ o sreći koja će ispariti. Nikad se zapravo nije oporavio nakon što je Payet krenuo u štrajk i potom otišao u Marseille”, dodala je Brady.