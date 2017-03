NAJLUĐE SUDAČKE NADOKNADE: Od nezaboravnog preokreta Manchester Uniteda do očaja na Anfieldu

Nevjerojatan preokret Barcelone u osmini finala Lige prvaka i prolaz nakon poraza 0-4 u prvoj utakmici i dalje je jedna od glavnih tema u svijetu nogometa.

Barcelona je u uzvratu na svome stadionu Camp Nou deklasirala PSG sa 6-1, s time da je do 88. minute vodila sa samo 3-1. No, do kraja je uspjela utrpati još tri komada uplašenim Parižanima, od čega dva u sudačkoj nadoknadi. Nagnalo nas je to da se prisjetimo još nekih ludih preokreta u sudačkim nadoknadama.

ČUDO U BARCELONI! Katalonci u povijesnoj utakmici okrenuli nemoguće protiv PSG-a, zabili tri gola u osam minuta i slavili 6:1

Manchester United – Bayern 2-1

Nezaboravna finalna utakmica Lige prvaka 1999. godine, mjesto radnje je i tada bio Camp Nou. Bayern je vodio od šeste minute pogotkom Marija Baslera, već je držao jednu ruku na trofeju, ali pehar je na koncu podigao Fergusonov United. Teddy Sheringham je pogodio u prvoj, a Ole Gunnar Solskjær u trećoj minuti sudačke nadoknade.



HSV – Bayern, Schalke – Unterhaching

U posljednje kolo sezone 2000/01 Bayern je ušao s tri boda prednosti u odnosu na Schalke, ali i lošijom gol-razlikom. Klubu iz Gelsenkirchena je, dakle, trebala pobjeda a istovremeno je morao dočekati poraz Bavaraca u Hamburgu. Kad se proširila vijest da je Sergej Barbarez u 90. minuti doveo HSV u vodstvo, u Gelsenkirchenu je nastala ludnica jer je Schalke pobijedio s 5-3, navijači su utrčali na travnjak počela je proslava naslova koji je klub čekao od 1958. No, nesretni navijači nisu znali da utakmica u Hamburgu još traje, a tamo je, pogađate, duboko u sudačkoj nadoknadi Bayern došao do izjednačenja pogotkom Patrika Anderssona.

Liverpool – Arsenal

U posljednjoj utakmici engleskog prvenstva u sezoni 1988/89 prvoplasirani Liverpool je ugostio drugoplasirani Arsenal. Topnicima je trebala pobjeda s dva gola razlike, a iako su vodili s 1-0, činilo se da im naslov izmiče iz ruku, pogotovo zato što se igrala samo jedna minuta sudačke nadoknade. No, onda je John Barnes izgubio loptu i omogućio Arsenalu još jedan napad, a Michael Thomas je zabio u zadnjoj sekundi i odnio naslov u London.

Manchester City – QPR

U sezoni 2011/12 za naslov su se borila dva kluba iz Manchestera. United je pobijedio Sunderland i City je za naslov morao pobijediti QPR. No, na ulasku u sučevu nadoknadu Građani su gubili s 1-2 i sve je ukazivalo na to da se opraštaju od trofeja. Međutim, prvo je Edin Džeko izjednačio, a u četvrtoj minuti nadoknade je zabio i Sergio Agüero i pehar je završio u vitrinama na Etihadu.

Borussia Dortmund – Malaga

U četvrtfinalu Lige prvaka u sezoni 2012/13 prava se drama odvijala u Dortmundu. Prva utakmica u Andaluziji okončana je rezultatom 0-0, a kad je Malaga u 82. minuti na Westfalenu povela s 2-1, izgledalo je kao da će navijači Crno-žutih u suzama napuštati stadion. U sudačkoj je nadoknadi, međutim, uslijedio spektakularni preokret: u 91. minuti je zabio Marco Reus, a dvije minute kasnije i Felipe Santana. Borussia je u polufinalu izbacila i Real Madrid i dogurala do finala u kojem ju je ipak zaustavio Bayern.