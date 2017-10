PROTIV ŠVEDSKE IMAMO NAJBOLJI OMJER: Najdosadnija reprezentacija u Europi prijeti Hrvatskoj!

Od mogućih suparnika Hrvatske u dodatnim kvalifikacijama za SP 2018. vatreni imaju najlošiji omjer protiv Grčke (1 pobjeda, 2 poraza, 3 remija), a najbolji protiv Švedske (3 pobjede, 1 poraz).

Sutra od 14 sati na rasporedu je ždrijeb play-offa. Vatreni će tada doznati s kim će se boriti za odlazak u Rusiju. Prijete im Sjeverna Irska, Irska, Švedska i Grčka. Nijedan od protivnika nije lagan, svaka momčad ima svojih kvaliteta.

Ovako na prvu, nikako ne bi smo htjeli Švedsku koja je, nominalno, najjača momčad od mogućih u bubnju. Iako s njima imamo najbolji omjer poraza i pobjeda. Švedska ima jaku momčad koja svakom može pomrsiti račune. Zna to jako dobro izbornik Zlatko Dalić, koji je nedavno bio istaknuo kako upravo ne bi htio Švedsku.





Dosadna ali neugodna Grčka

Isto tako, nezgodno bi bilo dobiti Grčku koja igra najdosadniji nogomet u Europi. Samo se brani, vreba priliku iz kontri. Sjetimo se samo Eura u Portugalu 2004. godine. Grčka se na tom turniru samo branila i zabijala iz kontri. Ono što je zabijala.

Reprezentacije i javnost bila je bijesna takvim načinom nogometa. Prkirati autobus pred gola, pa što bude. No, izbornik Grčke Otto Rehhagel je upravo zahvaljujući toj taktici došao do naslova. Isto kao što je to bilo slučaj s Portugalom u na posljednjem Euru u Francuskoj.

Sjećanja idu prema Francuskoj 2016.

Sličan scenarij viđen je i u nogometnom “rukopisu” izbornika Fernanda Santosa. Reprezentacija nije briljirala, igrala je disciplinirano u obrani, koncetrirano, bez pretjeranog rizika prema naprijed i zabijala kad je trebalo.

Kao protiv Hrvatske u osmini finala natjecanja, kad je Quaresma u 117. minuti zabio za 1-0 i plasman u daljnju fazu natjecanja. Kad bi pitali trenera svih trenera Miroslava Ćiru Blaževića što misli o portugalskom trijumfu u Francuskoj, reći će vam da je to najveća tragedija u povijesti nogometa.

Nije daleko od istine. Najmanje smo se, pak, puta susretali sa Sjevernom Irskom. Odigrali smo tek jednu prijateljsku utakmicu (15. studenoga 2016. u Belfastu), a Hrvatska je slavila sa 3-0 golovima Mandžukića (9), Čopa (35) i Kramarića (68). Što se tiče natjecateljskih utakmica protiv Grčke imamo 1 pobjedu, 1 poraz i 2 remija, protiv Irske 2 pobjede i 1 poraz, a protiv Švedske 2 pobjede.

HRVATSKA – GRČKA (1 pobjeda, 2 poraza, 3 remija)

Kvalifikacije za SP 1998., skupina 1:

30. travnja 1997: Grčka – Hrvatska 0-1 (Davor Šuker 74)

10. studenoga 1996: Hrvatska – Grčka 1-1 (Davor Šuker 44/ Themistoklis Nikolaidis 9)

Kvalifikacije za EURO 2012., skupina F:

7. listopada 2011: Grčka – Hrvatska 2-0 (Georgios Samaras 71, Theofanis Gekas 79)

7. rujna 2010: Hrvatska – Grčka 0:0

Prijateljske utakmice:

25. travnja 2001, Varaždin: Hrvatska – Grčka 2-2 (Goran Vlaović 67, Milan Rapaić 90/ Alexandros Alexandris 38, 50)

10. ožujka 1999, Atena: Grčka – Hrvatska 3-2 (Stelios Yannakopoulos 12, 55, T. Nikolaidis 86/ Goran Vlaović 68, Davor Šuker 80-pen)

HRVATSKA – IRSKA (2 pobjede, 2 poraza, 3 remija)

EURO 2012, Skupina C:

Irska – Hrvatska 1-3 (Sean Ledger 19/ Mario Mandžukić 3, 48, Nikica Jelavić 43)

Kvalifikacije za EURO 2000., skupina 8:

4. rujna 1999: Hrvatska – Irska 1-0 (Davor Šuker 90+1)

5. rujna 1998: Irska – Hrvatska 2-0 (Denis Irwin 4-pen, Roy Keane 15)

Prijateljske utakmice:

10. kolovoza 2011, Dublin: Irska – Hrvatska 0-0

16. studenoga 2004, Dublin: Irska – Hrvatska 1-0 (Robbie Keane 24)

15. kolovoza 2001, Dublin: Irska – Hrvatska 2-2 (Damien Duff 21, Clinton Morrison 77 / Davor Vugrinec 80, Davor Šuker 90)

2. lipnja 1996, Dublin: Irska – Hrvatska 2-2 (Keith O’Neill 24, Niall Quinn 87 /Davor Šuker 15, Zvonimir Boban 45)

HRVATSKA – SJEVERNA IRSKA (1 pobjeda)

Prijateljske utakmice:

15. studenoga 2016, Belfast: Sjeverna Irska – Hrvatska 0-3 (Mario Mandžukić 9, Duje Čop 35, Andrej Kramarić 68)

HRVATSKA – ŠVEDSKA (3 pobjede, 1 poraz)

Kvalifikacije za SP 2006., skupina 8:

8. listopada 2005: Hrvatska – Švedska 1-0 (Darijo Srna 56-pen)

8. rujna 2004: Švedska – Hrvatska 0-1 (Darijo Srna 64)

Prijateljske utakmice:

29. veljače 2012, Zagreb: Hrvatska – Švedska 1-3 (Jonas Olsson 44-ag/ Zlatan Ibrahimović 13-pen, Sebastian Larsson 46, 69)

30. travnja 2003, Solna: Švedska – Hrvatska 1-2 (Zlatan Ibrahimović 33/ Ivica Olić 6, Boris Živković 58)