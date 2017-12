[VIDEO] NAJBOLJI IGRAČ KUTIJE ŠIBICA ZA NET.HR: ‘Osvojeni naslov posvećujem Mati Čuljku’

Službeno najbolji igrač Kutije šibica Kristijan Grbeša osvojen naslov kultnog malonogometnog turnira posvetio je preminuloj futsal legendi Mati Čuljku.

Najboljem igraču Futsal Dinama konačno je sve došlo na naplatu. Mukotrpni treninzi, naporno treniranje na Malti, urodili su plodom. Kristijan Grbeša oduvijek je sanjao osvojiti kultnu Kutiju šibica. San mu se u četvrtak navečer i ostvario.

Kao igrač MNK CMNK Cvjetno Poliklinke Milojević osvojio je 47. izdanja malonogometnog turnira ‘Kutija šibica’ nakon što je boljim izvođenjem sedmeraca njegova momčad pobijedila Biberon Amarenu iz Splita sa 2-1 u dramatičnom raspucavanju…

“Osjećam se sretno, ali samo djelomično. Umro mi je prijatelj, čovjek s kojim sam vezan već deset godina. Naravno da je užasno na ovakav način slavit kutiju, pod navodnicima slavit. Ali to je život. Ovu osvojenu kutiju posvećujem njemu”, kazao nam je Kristijan Grbeša koji sad nosi etiketu jednog od najboljih futsal igrača u Hrvatskoj…

‘Mislim da smo zasluženo pobjedili’

“Što se tiče finala, mislim da smo zasluženo pobjedili. Igrali smo dobro cijeli turnir, znali smo što trebamo raditi, što moramo i možemo raditi, tako da smo pokrili tu stranu. Srećom, ove godine penali su otišli na našu stranu. Drago mi je zbog toga”, naglasio je Grbeša.

Raspucavanje s bijele točke bilo je dramatično. Seriju su započeli igrači Cvjetnog. Precizan je bio Hrvoje Penava za 1-0, a na 1-1 izjednačio je Marinko Šamija. Kristijan Grbeša pogodio je za 2-1, a onda je počeo nevjerojatan rasplet.

Ante Ćorluka je za Splićane pogodio gredu, a Matiji Caparu je vratar Biberona Franko Bilić obranio udarac za trofej. Posljednji izvođač za Biberon bio je Tihomir Novak, kojemu je u trenutku udarca stajna noga proklizala, kao svojevremeno Davidu Beckhamu, te je lopta završila visoko iznad gola. Tako su igrači Cvjetnog Poliklinike Milojević stigli do prvog trofeja kao momčad na isti način na koji su prošle godine izgubili finale.

Capar poput Đulvata

“Imao je Capi ove godine, slično kao i što je Matija Đulvat imao prošle godine priliku za pobjedu, ali je i on promašio penal. Ne znam, ja sam bio uvjeren da ćemo dobiti utakmicu, bio sam spreman na raspucavanje do jutra ako treba. Znao sam da moramo uzeti taj trofej”, istaknuo je Grbeša koji je ponio i titulu najboljeg igrača turnira.

Bio je ukupno peti strijelac turnira s pet golova u šest odigranih susreta, vukao je svoju momčad, bio je igrač kakvog na ovogodišnjoj Kutiji šibica nije imala niti jedna momčad.

“Svi mi koji se bavimo malim nogometom, kad smo se krenuli baviti ovim sportom, sanjali smo osvojiti Kutiju šibica. Meni je ovo druga osvojena Kutija, ali ova mi je nekako posebno draga jer sam ju osvojio sa ljudima s kojima sam povezan čitav život, koji su moji dragi prijatelji. Kad vas proglase za najboljeg igrača turnira na ovim prostorima, onda nema tu puno reći. Srećan i ponos”.

Sreća i ponos vladaju i u Futsal Dinamu. Grbeša je klub koji pripada navijačima i koji djeluje po demokratskom načelu jedan član – jedan glas, odveo prema povijesnoj klupskoj tituli jesenskog prvaka države.

“Činjenica da me ove godine nekako dobro krenulo, ali to je velika zasluga zato što sam bio na Malti mjesec dana, gdje sam se pripremao, malo sam odlučio poraditi na sebi u fizičkom smislu. U kondiciji. Hvala Bogu, dobro me krenulo, u Futsal Dinamu napravili smo neke rezove. Otišli su Horvat i Ziberi koji su prošle godine bili jedni od nositelja igre Futsal Dinama. Ove godine u momčadi smo postavili stvari tako da se zna što tko što radi, gdje tko stoji, zna se sve u detalje, tko su nositelji igre. Za sad dobro guramo. Ta jesenska titula nije nešto što bi se sad trebalo toliko potencirati, jer smo tek na pola. Ma i na manje. Ima više od polovice do kraja prvenstva. Bit će neizvjesno. Teško. Ali mislim da možemo napraviti velike stvari”, zaključio je Kristijan Grbeša.