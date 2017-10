NACIJA JE NA NOGAMA ZBOG VELIČANSTVENOG HRVATSKOG TRIJUMFA U KIJEVU: ‘Dalić to vidi u 2 dana a drugi slijepi godinama. Najbolja utakmica dosad’

Još uvijek se ne stišavaju dojmovi sinoćnjeg velikog hrvatskog trijumfa na Olimpijskom stadionu u Kijevu nad Ukrajinom 2-0.

Hrvatska nogometna reprezentacija je 2-0 pobjedom protiv Ukrajine u Kijevu u susretu posljednjeg, 10. kola kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo zauzela drugo mjesto u skupini I te izborila nastup u dodatnim kvalifikacijama koje će se igrati u prvoj polovici studenoga.

Bila je to utakmica biti ili ne biti. Samo tri boda igrala su Vatrenima za play-off. Na kraju je eksplodirao Andrej Kramarić i Ukrajincima zabio dva vrijedna gola. Sudbonosna… Zlatko Dalić, trener koji je imao zadatak probuditi momčad za nešto više od 48 sati od preuzimanja reprezentacije prošlu subotu, dobro je posložio igrače na terenu. Modrića stavio ofenzivnije, Rakitića i Badelja iza njega. Kramarića i Mandžukića kao najisturenijeg igrača u onom napadačkom dijelu.





I onda kad Kramarić nije djelovao svježe, Dalić mu je vjerovao. Njegova dobra procjena urodila je plodom kad je u 62. minuti bivši napadač Rijeke, Dinama i Lokomotive, na maestralno dodavanje Modrića, glavom zabio za muk na Olimpijskom stadionu na kojem je bilo prisutno 70, 000 navijača.

U 70. minuti, na dodavanje Ivana Rakitića kojem je dugu loptu dodao Šime Vrsaljko, Kramarić je postigao pogodak i za 2-0 i potvrdu dokvalifikacija. Hrvatska je, tako, pokazala da ima karakter onda kad je to najpotrebnije. Iako ih možda ne bi trebali hvaliti jer su se sami doveli u ovu tešku situaciju, na kraju su spasili svoj obraz, a naciju katastrofe, kako se u Hrvatskoj shvaćaju neuspjesi i porazi hrvatske nogometne izabrane vrste.

Naravno, društvene mreže gore zbog hrvatskog slavlja. Tim povodom, mi smo za vas izdvojili najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr-a, kao i ostalih nogometnih zaljubljenika na društvenim mrežama…

“Bravo za Hrvatsku”.

“Bravo dečki!”

“Svaka čast zbog ovakvih trenutaka sretna sam što sam iz Hrvatske, čestitam Vatreni!!!”

“Zlatko najbolji hrvatski trener ikad. Nema ni jedan poraz i odveo je jednu solidnu ekipu u doigravanje. Dajte Portugal da se igramo.”

“Nemojmo visoko poletit ovo većeras je dosta dobro kako je to izgledalo unazad par dana mjeseci ali ovo večeras je pičkin dim kako bi to trebalo izgledati”.

“Dobro razmotrite kako smo igrali do postignutog gola i to je ukrajinski igrac izbio loptu direktno Modriću u noge ovaj je centriro u kaznjeni prostor Kramarić se našao na pravom mjestu tu su Ukrajinci dobili šok i mogli su još par komada dobiti, al ja sam prvo poluvrijeme kolabriro od ukrajinski šansi. Dobro je, pobjedili smo, čekajmo protivnika bez hvalisanja”.

“Svaka čast Daliću šta se odazvao, ali mi je debilno stvarat nešto šta je nemoguće i čoviku pripisivati nešto što nije mogao odraditi. Prominija je dva mista u timu i reka da drže svoje pozicije i igraju. Od toga šta bi mi svi reklii napravili(kao laici), ali stvara se fama kao da je donija taktiku iz svemira i izmislija novi balun. Igrači su uspili blokirat, krila i utirat dva gola i to je to. Tribali su i protiv Finske, a nisu, jer uvik neko oče bit junak i izgubi balun kad nesmi izgubit ,e takve golove uvik primamo. A to je odgovornost koju naši ne poštuju, rađe potegnit korak vviše i izgubit balun nego dodat suigraču. Kad to riješimo kod zvijezda glumaca, igrat ćemo bolje.”

“Prosinečkog za izbornika..a predsjednik HNS- a..zasto bi morao biti struka?..neka bude neki menađer dokazan u svijetu, Šuker može uvijek biti neka vrsta lobiste ili promotora itd.. Nesmije se zaboraviti da je taj čovjek bio jedan od najvećih i da ga cijeli svijet zna, ali se u ovoj ulozi nije snašao..da ne velim neku ružniju riječ”…

“Mogla je Hrvatska i bez dodatnih kvalifikacija , ali što bi bilo jednostavno kad može biti komplicirano”.

“Bravo Modrić, bravo Rakitić. Njihove navođene projektile možda bi čak i Mandžukić uspio ugurati u mrežu.”

“Dao slobodu Modriću i postavio Rakitića na mjesto gdje igra u Barceloni! Dalić to vidi u 2 dana a drugi slijepi godinama. Bravo Daliću. Najbolja utakmica u cijelim kvalifikacijama.”