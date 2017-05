‘NA VIŠOJ RAZINI BILO JE DOGOVORENO DA HAJDUK BUDE PRVAK’: Dinamo strahuje od najcrnjeg mogućeg scenarija

U 25 godina, koliko postoje natjecanja u samostalnoj Hrvatskoj, Dinamu se samo triput dogodilo da je ljeto dočekao bez novog trofeja.

Dinamo je do ove sezone imao apsolutnu dominaciju i hrvatskom nogometu, a tome svjedoči i 11 uzastopnih titula prvaka države. No, šampionska Rijeka je na krilima trenerskog umijeća Matjaža Keka modrima poremetila planove i vratila ih u prošlost, u period kad nisu bili najbolji, kad su rivalima gledali u leđa.

Godina 2005., posljednja za Dinamo bez ijednog trofeja

To se posljednji puta dogodilo 2005. godine, u sezoni u kojoj su igrali onu tzv. “Ligu za bedaka”, a titulu je slavio, nećete vjerovati, splitski Hajduk pobjedom protiv Ćirinog Varteksa 6-0 na Poljudu. Dinamo je tada sezonu završio na sedmom mjestu. Rijeka je bila druga, Slaven Belupo treći, Inter iz Zaprešića četvrti…

Danas Dinamo u Varaždinu protiv Rijeke igra finale hrvatskog Kupa i ne osvoje li modri naslov u ovom natjecanju, to će biti uistinu nešto nesvakidašnje u hrvatskom nogometu. Naime, Dinamu se samo triput dogodilo da je ljeto dočekao bez novog trofeja u ovih 25 godina natjecanja u samostalnoj Hrvatskoj.

Inter 1992. šokirao modre

Počelo je 1992. godine, kad je tadašnji HAŠK-Građanski prvenstvo završio na petom mjestu, ali svi su bili uvjereni da će zato osvojiti Kup. No, trener Ilija Lončarević i “div iz predgrađa” imali su drugačije planove. Žuti su,, nakon 1-1 u Zaprešiću, slavili golom Kasumovića u Maksimiru 1-0 i iznenadili čitavu nogometnu hrvatsku.

Tri godine kasnije, opet crni scenarij za Zagrepčane. Ovoga puta, bio im je koban splitski Hajduk.

“Dogodilo se to nakon incidenata u Auxerreu zbog kojih je Dinamo bio na godinu dana izbačen iz Europe, pa je, jasno, na višoj razini bilo dogovoreno da Hajduk postane prvak”, pišu Sportske novosti i dodaju:

“Jer, bijeli su sezonu ranije igrali četvrtfinale Lige prvaka, bilo bi glupo da zbog Dinamove kazne Hrvatska ostane bez predstavnika u tom natjecanju. Tako je Dinamo Hajduku ‘pustio’ prvenstvo, a zauzvrat je ‘trebao’ osvojiti Kup. I nije se dogodilo. Hajduk je u prvoj finalnoj utakmici slavio 3-2, a ako je neki dogovor i postojao, za njega nije mario Aljoša Asanović. Aljo je ‘zavaljao’ golčinu u uzvratu, za pobjedu i dvostruku krunu”, ističe novinar SN-a s dugogodišnjim iskustvom praćenja Dinama i hrvatskog nogometa.

Prošlo je punih 12 godina do iduće i zadnje Dinamove posne sezone. To je ona sezona 2004/05., kad su modri ispali u Ligu za ostanak, a u Kupu stigli tek do četvrtfinala. Tamo je bolji bio Varteks (1-0, 0-0).