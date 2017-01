MRZITE CRISTIANA RONALDA? Ako ste jedan od takvih, ovo je njegova poruka vama

Onog dana kada Cristiano Ronaldo proglasi mirovinu, u to uopće nema sumnje, nogomet će ostati bez jednog od svojih najboljih igrača ikad. Voljeli ga ili ne, portugalskom napadaču ne može se osporiti da je jedan od onih koji su dugi niz godina dominirali igrom. Ili to i dalje čini.

Niz osobnih priznanja ide tome u prilog, kao i niz rekorda i naslova osvojenih s klubovima i reprezentacijom. Njegova genijalnost ide ruku pod ruku s onom Lionela Messija s kojim je, kad su razmišljanja navijača u pitanju, u vječnoj debati tko je bolji. Njegovi navijači glorificiraju svaki njegov potez, Messijevi, kao i nekih drugih istaknutih nogometaša današnjice, umanjuju njegovu vrijednost nazivajući ga igračem koji više misli na sebe i vlastitu statistiku nego na dobrobit momčadi i ne priznaju niti jedan njegov potez koji bi ih pritom mogao razuvjeriti.

‘Mrzitelji’, ili kako ih već nazvati, upravo su dobili i poruku od samog Ronalda koji je taj dio snimljenog razgovora objavio na osobnom Instagram-profilu.

“Ne zanima me to. Samo pokušavam raditi svoj posao i biti onakav kakav jesam. Svi mi imamo nekoga tko nas mrzi, ne samo ja. To je dio posla. Ja u krevet idem dobro raspoložen, sretan sam i dobro spavam svake noći. Nisam ja tu da bih one koji me mrze činio sretnima, nego da sretnima činim svoje navijače. Oni mi pokazuju poštovanje i ljubav, a to je ono što je meni najvažnije”, poručio je najbolji strijelac u povijesti Real Madrida.