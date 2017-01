MOŽE BIRATI: Bivša zvijezda Rome, Reala i Italije ima ponudu Škendije iz Tetova

Bio je član Romine momčadi koja je osvojila Talijanski superkup, Real Madrida koji je osvojio španjolski prvenstvo i Milana s kojim je stigao do naslova u Seriji A, od 2003. do 2014. nosio je dres talijanske reprezentacije, ali već dulje vrijeme Antonio Cassano nije na nogometnoj karti svijeta.

U nemilosti je čelnika Sampdorije, moguće i zbog tučnjave s klupskim odvjetnikom u svibnju prošle godine i ono što je sigurno jest da 34-godišnji napadač proživljava teške dane. Snimljen je nedavno u društvu Genoina trenera Ivana Jurića nakon čega su krenule glasine o mogućoj zajedničkoj suradnji, no ona nije realizirana. Hoće li Cassano uskoro do novog angažmana, a navodno je slobodan potražiti si klub, uskoro bi se moglo znati, no ponuda, premda ne onako zvučnih na kakve je navikao, ima.

Nogometni portal Goal tako piše da makedonski mediji tvrde kako Cassano ima ponudu tamošnjeg prvoligaša Škendije iz Tetovu, a zainteresiranih ima i među albanskim i ciparskim klubovima.